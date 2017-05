<span style='text-decoration: underline;'>Hamid Grine</span>:<br><span style='color:red;'>Les observateurs internationaux unanimes sur «le professionnalisme de la presse nationale»</span>

Le ministre de la Communication, Hamid Grine a affirmé jeudi à Alger que les observateurs internationaux, venus à Alger dans le cadre des législatives du 4 mai 2017, étaient tous unanimes sur la performance et le professionnalisme de la presse nationale durant la campagne électorale, laquelle n’a pas connu «de violence, ni d’invectives, ni de diffamation».

M. Grine a indiqué lors d’une visite effectuée au Centre International de presse (CIP), que «les observateurs étrangers qu’il a reçus lui ont exprimé leur satisfaction de la performance et du professionnalisme de la presse nationale et de son traitement de l’information sans violence, ni diffamation», ajoutant que la reconnaissance du professionnalisme de la presse nationale «est positive pour l’image de l’Algérie et celle des législatives».

En visitant, dans la matinée, plusieurs centres de vote à Alger, le ministre a constaté que tout allait bien et que l’organisation était bonne. Il a également visité les sièges de l’agence Algérie Presse Service (APS) et de la Radio et de la Télévision nationales, saluant à l’occasion la bonne organisation et le bon déroulement du travail dans ces institutions qui ont assuré tous les moyens matériels et humains pour une couverture optimale de cet évènement important. M. Grine a salué la bonne organisation constatée au niveau de l’APS, soulignant que «des moyens techniques modernes ont été mobilisés au niveau de l’agence pour diffuser une information instantanée», outre le professionnalisme de la presse privée dans le traitement de l’information, qu’il a qualifié d’ «excellent». A une question sur le rejet de certaines accréditations de journalistes étrangers, le ministre a catégoriquement nié cette allégation, la qualifiant de «rumeur». «Toutes les accréditations ont été acceptées pour un total de 70 journalistes dont certains représentent des agences étrangères», a-t-il affirmé. «S’il existe des cas de rejet d’accréditation, cela relève de considérations purement administratives notamment le non-respect des délais règlementaires (au moins 15 jours) pour formuler la demande d’accréditation», a-t-il expliqué. Le ministre a rappelé que «l’Etat algérien opte pour la politique d’ouverture sur la presse nationale et étrangère, afin de garantir les libertés de la presse et d’expression», ajoutant toutefois que certains journalistes étrangers viennent en Algérie «avec des préjugés».