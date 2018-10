<span style='text-decoration: underline;'>USTO MB </span>:<br><span style='color:red;'>Les œuvres de l’architecte Fernand Pouillon en Algérie revisitées</span>

Une conférence sur les œuvres réalisées en Algérie par le célèbre architecte français Fernand Pouillon a été animée, lundi à Oran, par l’urbaniste française Catherine Sayen.

La rencontre, organisée au département d’architecture et d’urbanisme de l’Université des sciences et de technologie d’Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO MB), comporte plusieurs activités, notamment des conférences, des workshops et des visites sur sites, à l’occasion de la présentation du dernier numéro de la revue «Madinati» spécialisée en architecture, urbanisme et construction, dédié aux bidonvilles. Abordant l’expérience de Pouillon en Algérie, notamment à Oran (complexe touristique «Les Andalouses»), à Tlemcen (hôtel Zianides) et Alger (Climat de France), la conférencière, qui étudie l’œuvre de l’architecte depuis plus de 14 ans, a souligné que pour Fernand Pouillon, «l’architecture est un art au service de la société, de l’esprit social et de l’économie», ajoutant que l’œuvre de ce célèbre architecte a été guidée par deux principes fondamentaux, en l’occurrence donner accès au logement aux petits revenus, sauvegarder les sites et éviter la clochardisation des grands ensembles immobiliers.

Fernand Pouillon est venu la première fois en Algérie dans les années 1970 dans le cadre d’un projet axé sur l’éradication des bidonvilles, a-t-on évoqué. Cette conférence a été précédée, dimanche, par un workshop animé par Catherine Sayen au profit des étudiants d’architecture de l’USTO-MB au complexe touristique «Les Andalouses», oeuvre de Pouillon dont une partie a été appelée «Petite Casbah» car inspirée de la Casbah d’Alger. Une exposition des travaux d’étudiants sur les œuvres de Pouillon a été organisée au niveau du hall de l’amphithéâtre «Djamel Eddine Kedah».

Une autre rencontre est prévue mardi à Tlemcen à l’hôtel «Les Zianides» et une visite est programmée à des sites patrimoniaux de Tlemcen. Le dernier numéro de la revue «Madinati» s’intéresse à «la possibilité d’une ville sans bidonvilles», relançant ainsi, selon l’architecte Djillali Tahraoui, enseignant et directeur de la revue, le débat sur les bidonvilles à l’ère des différents programmes de métropolisation et du concept de «smart city’»(cité intelligente), lancés dans les différents pays du Maghreb.

La thématique abordée dans la revue s’inscrit, selon ses initiateurs, dans la continuité du débat autour de l’habitat au Maghreb, a-t-on souligné.