<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Les officiers-généraux et les officiers-supérieurs de l’ANP font don d’un mois de leurs salaires</span>

Les officiers-généraux et les officiers-supérieurs de l’Armée nationale populaire (ANP) ont convenu de faire un don d’un mois de leurs salaires et ce, dans le cadre de la contribution des personnels de l’ANP aux efforts nationaux visant à amortir les répercussions de la crise sanitaire sur le front social, suite à la pandémie du nouveau Coronavirus, indique lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le sillage de la contribution des personnels de l’Armée nationale populaire aux efforts nationaux visant à amortir les répercussions de la crise sanitaire sur le front social et sur le niveau de vie des citoyens en général, suite à la pandémie du nouveau Coronavirus, les officiers-généraux et les officiers-supérieurs de l’ANP ont convenu de faire un don d’un mois de leurs salaires, qui sera versé sur les comptes de solidarité COVID-19 ouverts à cet effet», précise la même source. Cette «initiative lancée par Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, traduit l’esprit de cohésion, de solidarité et de fraternité qui distinguent le peuple Algérien et confirme une fois de plus la position immuable de l’ANP avec le peuple sur le même front pour surpasser cette crise dans les meilleurs délais et avec les moindres séquelles», ajoute le MDN.