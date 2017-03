<span style='text-decoration: underline;'>COMMÉMORATION DE L’ATTENTAT DU 28 FÉVRIER 1962</span>:<br><span style='color:red;'>Les Oranais n’ont pas oublié les horreurs de l’OAS</span>

1100 MORTS ENTRE 1961 ET 1962 À ORAN

Le 28 février 1962, l’horreur à la place «Tahtaha»

Quelques mois seulement nous séparaient de l’indépendance. Mais en ce mois de février, l’horreur allait frapper à Oran. Le 28 février, l’OAS commet son plus grand crime au quartier de Médina Jedida. Appliquant à la lettre les instructions de leur sinistre chef, le colonel Argoud, les hordes de l’OAS à Oran, sont lâchées contre la population musulmane, tuant sans distinction à visage découvert, en plein jour. Le choix de l’OAS de placer Oran comme la première de ses cibles, n’est pas fortuit, car, il faut savoir qu’à cette époque à Oran, la population musulmane était largement inférieure en nombre de la population pied-noir, plus de 400 000 Européens pour 85000 musulmans. Les Européens occupaient le 9/10 de l’espace urbain et la plupart des musulmans étaient cantonnés dans «le village nègre» où la violence allait les poursuivre dans l’horreur en ce fatidique jour du 28 février 1962. C’était le 28 février, mais c’était aussi le 23ème jour du mois de Ramadhan. La place Tahtaha grouillait de monde à quelques heures de la rupture de jeûne. C’était dans les habitudes des Oranais de l’époque, de sortir faire les dernières emplettes avant l’Adane du Maghreb. Les assassins de l’OAS le savaient très bien et ils voulaient faire le plus de morts possibles. Leur haine envers les musulmans algériens grandissait chaque jour davantage au fur et à mesure qu’approchait l’inévitable indépendance de l’Algérie. La place grouillait de monde et le fameux vendeur de «zlabia » Boulahya, ne savait plus où donnait de la tête pour satisfaire sa clientèle. Il était presque 16 heures quand un bruit assourdissant éclata. Deux voitures piégées explosaient semant la panique et la terreur. Le bilan est très lourd. On parle de 80 morts et des centaines de blessés. L’horreur est partout, le sang marquait chaque mètre carré de la place. Des dizaines de corps déchiquetés, calcinés, sont éparpillés un peu partout. Le spectacle est insoutenable, des lambeaux de chairs, des bras et des jambes jonchent la placette. Cinquante cinq ans après, Oran se souvient toujours dans la douleur de ce massacre qui l’a frappée au plus profond d’elle-même et qui a coûté la vie à des dizaines d’innocents. Selon certaines recherches sérieusement, les crimes atroces perpétrés par l’«OAS», avaient fait plus de 1100 victimes parmi les civils algériens à Oran entre les seules années de 1961 et 1962.

Nabil.G