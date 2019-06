<span style='text-decoration: underline;'>Torturée et tuée à Chteibo</span>:<br><span style='color:red;'>Les ossements d’une fillette de 8 ans découverts hier à «Eckmühl»</span>

Oran a vécu encore une fois un crime crapuleux et dont était victime un autre ange, une fillette de 8 ans.

En effet, les habitants du quartier populaire d’Eckmühl, ont été secoués ce dimanche quelques minutes avant la rupture de jeûne, où des ossements humains ont été découverts dans un sac à dos dans un domicile sis au 41 rue colonel Amirouche. Un crime crapuleux qui a dépassé toute imagination.

Et le plus étrange qu’il a été commis il y a un an, au mois de Ramadhan et au même temps que le meurtre de la petite «Salsabil». Ce dernier, a été élucidé, mais celui-là il a fallu une année pour dévoiler ses dessous. Les faits de cette genèse remontent au mois sacré de l’année passée, l’auteur âgé de 35 ans, a torturé la petite fille de 8 ans et qui n’est autre que sa belle-fille. La petite à reçu des coups à l’aide de support de l’assiette de parabole. Selon nos sources, l’homme avait l’habitude de frapper sa femme et sa fille tout le temps et pour la moindre chose. Il s’est avéré que la victime a succombé à ses blessures. Il l’a ensuite enterrée dans la cour de leur domicile (une habitation louée). Quelques mois après, le couple a changé de maison, ils ont trouvé un domicile à Eckmühl.

Ils ont déménagé, et le beau-père n’a pas voulu laisser de traces derrière lui par peur que son crime ferait surface ! Il a ressorti les ossements de sa belle-fille, les a mis dans un sac à dos et les a emportés à Eckmühl où il les a cachés dans son nouveau domicile.

Pour couvrir l’absence de la petite fille, il a déclaré aux voisins et aux gens proches qu’elle est chez la famille à Mascara. Il a même menacé de mort la maman de la petite si elle déclare quoi que ce soit ! Il était 19h30 ce dimanche, l’homme commença à nouveau de frapper son épouse.

Cette fois-ci, il a utilisé un marteau ! Sa mère s’est précipitée vers la 1ère sûreté urbaine pour dénoncer son fils. Il s’est avéré que c’est la énième plainte contre cet homme pour violence conjugale.

Les éléments de la police se sont dépêchés vers la maison conjugale où ils ont soupçonné le comportement de l’homme à la vue de la police. Une perquisition était nécessaire, et a été soldée par la saisie des ossements. Le beau-père psychopathe, a été interpellé sur le champ, il a été conduit au commissariat pour une enquête préliminaire. Une vaste enquête est ouverte par les éléments de la police judiciaire d’Oran. Voilà une autre enfance volée, alors que le monde entier fête la journée de l’enfance.

Feriel.B