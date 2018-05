<span style='text-decoration: underline;'>Ils annoncent un sit-in national ce 13 mai devant la DG de l’agence à Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Les «oubliés» du programme AADL 2 à Oran montent au créneau</span>

Les souscripteurs du programme AADL 2, qui avaient obtenu l’accord favorable de l’agence d’amélioration et de développement du logement en 2013 mais qui n’ont pas réussi à retirer le premier ordre de versement, reviennent à la charge.

Ils annoncent un sit-in national le 13 mai en cours devant la DG de cette agence à Alger. Les «oubliés» du programme AADL 2 à Oran, ont appelé les autres souscripteurs de toutes les wilayas du pays à prendre part à ce rassemblement de protestation pour mettre la pression sur les responsables de cette agence. Les souscripteurs en colère, avaient organisé le 23 avril dernier un sit-in devant la direction régionale Ouest de l’agence à Oran pour exiger, selon leurs délégués, le traitement de leurs dossiers dans les plus brefs délais et pour dénoncer les lenteurs bureaucratiques qui seraient la cause de leur exclusion. Les contestataires ont scandé des slogans où on pouvait lire: «Où sont nos dossiers égarés», «accord favorable et pas de deuxième tranche» etc.

Les concernés affirment qu’ils avaient obtenu l’accord favorable de l’agence en 2013, mais depuis, rien n’a été entrepris par l’agence pour régulariser leur situation. Les souscripteurs et bénéficiaires du programme AADL 2, ont tenu ces derniers mois, plusieurs rassemblements de protestation devant le siège de l’agence situé au rond-point de la Pépinière pour dénoncer la cadence de réalisation des chantiers à Oran-ouest et les lenteurs bureaucratiques dans l’affectation administrative des souscripteurs. Ils avaient exigé le lancement de tous les projets en souffrance de cette formule.

Dans une plate-forme comportant douze revendications, les délégués des concernés, avaient réclamé entre autres l’attribution de tous les logements achevés pour les bénéficiaires ayant versé les quatre tranches, la prise en charge de tous les recours introduits par les souscripteurs non retenus et le lancement des travaux de voies et réseaux divers dans les chantiers en voie de finalisation et essentiellement au pôle urbain Chahid Ahmed Zabana à Misserghin.

H. Maalem