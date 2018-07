<span style='text-decoration: underline;'>Ils attendent depuis des années leur tour </span>:<br><span style='color:red;'>Les oubliés du relogement à Ras El Aïn s’impatientent</span>

Les oubliés du relogement de Ras El Aïn sont profondément affectés, par les dernières opérations de relo15gement.

Les résidents de ce quartier, qui attendent depuis des années leur tour, pour bénéficier d’un toit décent, souffrent des coupures répétitives de l’approvisionnement en eau et en électricité et vivent dans la peur, en raison de la progression de la délinquance et autres maux.

Les habitants, ou ce qui en reste de ce quartier historique, dénoncent la détérioration continue du cadre de vie. Des maisons détruites, des ruines à perte de vue, des carcasses de voitures et autres, (réfrigérateurs, cuisinières), des amoncellements d’ordures… Ce n’est pas une zone de guerre après un bombardement, mais c’est le berceau historique du vieil Oran, qui s’éteint de jour en jour, victime des pelleteuses et de la bidonvilisation.

Oran est née ici, il y a onze siècles, au fond d’un petit ruisseau, mais que reste-t-il aujourd’hui de ce site historique ? Non seulement le quartier a été dévasté par les pelleteuses, mais la vie de familles entières, qui résident encore dans cette zone, a été profondément affectée, par les opérations de relogement. Les ordures sont partout, les insectes nuisibles et les reptiles colonisent notre quartier.

Les intrusions des sangliers affamés sont quotidiennes. Et le pire est, que les maisons évacuées et à moitié détruites, sont squattées par des intrus, qui viennent d’on ne sait où pour s’installer ici, dans l’espoir de bénéficier du relogement. Certaines maisonnettes évacuées, sont devenues un fief de délinquants de tous bords. Les habitants vivent dans la peur. Ils craignent surtout pour leurs enfants, dans ces lieux envahis par des voyous. Dès la tombée de la nuit, cette zone devient un no man’s land. Les habitants se terrent dans leurs maisons, à cause de la défaillance de l’éclairage public. Beaucoup n’osent plus s’aventurer, en dehors de leurs maisons durant la nuit, de peur de faire de mauvaises rencontres. Les habitants réclament l’intervention prompte des autorités locales, pour sauver ce qui reste de ce quartier historique. Ils exigent un relogement immédiat, et la destruction de toutes les maisons évacuées.