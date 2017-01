<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Pour éviter les débordements</span>:<br><span style='color:red;'>Les oueds Tin et Chélif seront mieux protégés par des travaux adéquats</span>

Dans le courant de cette semaine, des centaines de familles ont quitté leurs foyers, inondés par les eaux des Oueds Tin et Chélif dans les communes d’El Haciane, Achasta, Sidi Belatar et à Aïzeb et Amarna (Mostaganem), que les grandes chutes de pluie (cent quatre vingt millimètres en quelques jours), ont considérablement grossi et fait déborder. (Voir articles précédents).

Dès l’annonce des intempéries par les services de la météo, le wali a formé une commission de veille formée une commission de veille formée de la protection civile, de la gendarmerie, de la police et de responsables concernés. Ainsi, les secours ont été très vite dépêchés et le wali en personne s’est rendu sur les lieux pour s’enquérir de la situation et d’apporter l’aide morale et matérielle aux familles sinistrées. Lors de la quatrième session de l’APW pour l’année 2016, tenue jeudi dernier, le wali a déclaré que durant la période du sinistre, il avait expliqué la situation, directement au téléphone au ministre des Ressources en Eau. Ainsi, ce membre du gouvernement a accordé un montant appréciable devant permettre les études et les travaux de protection de l’oued Chélif quant au débordement, à la suite des grandes précipitations dira le wali. Celui-ci, annonce également que l’entreprise Cosider canalisations, est déjà sur place pour des travaux de protection de l’oued Tin et de la zone industrielle des Bordjas située à proximité, qui sera mise bientôt en valeur, grâce aux efforts du wali qui a obtenu l’appui et l’accord du Premier ministre et des ministères concernés. Il convient de signaler que le ministre des Ressources en Eau et de l’environnement effectuera incessamment une visite de travail dans la wilaya de Mostaganem, notamment les zones où les eaux desdits oueds ont inondé les maisons.

Charef.N