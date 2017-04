<span style='text-decoration: underline;'>Autoroute Es-Sénia-Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les palmiers importés ne s’adaptent pas</span>

Depuis quelques années des palmiers adultes sont plantés au beau milieu de l’autoroute Es-Sénia-Oran. Ces palmiers importés, ne semblent pas s’adapter au climat et chaque fois on enlève les troncs de ces palmiers morts pour les remplacer par d’autres. Et on a constaté que sur les deux côtés de l’autoroute on avait planté naguère des petits palmiers locaux mais au fil des années, ces petits palmiers sont actuellement grands et semblent ricaner sur le sort des palmiers plantés adultes qui semblent subir une épidémie de non adaptation et comme nous l’avait prédit, le grand pépiniériste Hadj Benhamed de Bir El Djir, un paysagiste connu dans toute l’Algérie, “il est impossible que les palmiers survivent cloisonnés par le béton et la pollution des voitures. Donc, il faut planter une autre verdure qui peut survivre dans ce site et donc si Hadj Benhamed avait raison, depuis quelques temps on tourne en rond.

Adda.B