<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem/Centre culturel islamique </span>:<br><span style='color:red;'>Les parcours des savants Hachelef Abdellah et Djilali Ben Hakem revisités</span>

Une rencontre sur la vie et le parcours du savant et cadi Hachelef Abdellah a été organisée avant-hier au Centre culturel islamique de Mostaganem que des universitaires et des imams ont encadré.

Dans leurs interventions, les conférenciers ont évoqué le rôle joué par Hachelef Abdellah, né en 1873 dans la commune de Bouguirat et décédé à Mostaganem en 1937, dans la propagation du savoir islamique au sein des masses, notamment l’élite en revigorant le rite malékite, la doctrine (akida) acharia et la voie soufie tracée par le grand maître Djounid.

Le savant «L’alyn» qui a exercé comme cadi à Remchi dans la wilaya de Tlemcen et à Djelfa, a écrit plusieurs livres entre autres «Les Nobles» «El Achraf) science relative aux familles descendantes du Prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui), (Alin El Ançab) , «la légalité de la visite des mausolées des Awlias Allah Salihine». Il est cité dans des livres d’auteurs du Maroc «Le cadi et savant Achelaf Abdellah, a été honoré par le roi du Maroc qui lui a offert l’ordre alawi et par le Dey de Tunisie qui lui a décerné une distinction de mérite. Un de ses enfants a traduit en français son livre «Les Nobles». En marge de ladite rencontre, un universitaire a parallèlement organisé une exposition-vente du livre «Le Miroir» du âlim Djilali Ben Abdelhakim né en 1880 dans la commune d’El Hattaf dans la wilaya de Ain Djelfa et mort à Chlef le 24 janvier 1965. Dans le dit des savants (aloumas) et des soufis que l’Algérie a connus à travers les âges, sont évoqués, de même que leurs parcours et leurs œuvres.

Si Djilali Ben Abdelhakam a fondé une école «Medrassa El fellah», que plusieurs étudiants ont fréquentée pour apprendre la langue arabe et le fiqh (sciences se rapportant aux pratiques religieuses, aux relations humaines définies par la religion musulmane et sont devenus après leur cursus, des oulamas qui propagèrent le savoir reçu.

Ainsi, durant la période coloniale (1830-1962).

Ces savants et d’autres ont su préserver la personnalité arabo-musulmane du peuple algérien, en dépit des tentatives de sape que les forces coloniales et leurs services spécialisés ont menées. Pour rappel, en 1830, juste après la pénétration des Français en Algérie, les généraux et les hommes de l’église, ont annoncé au cours tédeum organisés à Paris pour fêter la victoire, que dans vingt ans, le peuple algérien sera christianisé. Des milliers d’écoles coraniques sont détruites, des zaouias fermées, des cheikhs harcelés et certains emprisonnés. Cependant, les Algériens ne désarment pas et menèrent une guerre culturelle qui a mis en échec les visées colonialistes.