<span style='text-decoration: underline;'>Pour éviter de contracter la rougeole </span>:<br><span style='color:red;'>Les parents appelés à vacciner leurs enfants</span>

Dans un cadre préventif et de sensibilisation, les services de Santé conseillent les parents de vacciner leurs enfants contre la rougeole.

Lesdits services insistent sur notamment le respect du calendrier national de vaccination établi par les services de tutelles pour éviter aux nourrissons de contracter les maladies contagieuses.

Dans le même cadre, il a été mentionné que les nourrissons doivent être vaccinés contre la rougeole dans les délais exigés. Selon les services de Santé, il est recommandé de faire administrer la première dose de vaccin contre la rougeole à l’âge de 11 mois et la seconde à 18 mois. A cet effet, il a été signalé que les doses de vaccins pour les nourrissons sont disponibles dans tous les centres de Santé de proximité des différents quartiers des communes de la wilaya d’Oran.

Pour le bon déroulement de ce programme de vaccination et une bonne couverture sanitaire des équipes constituées de médecins et d’infirmiers, sont sur les lieux pour accueillir les parents des nourrissons pour les faire vacciner et leur donner toutes les informations et les explications concernant la nécessité de faire vacciner leurs enfants à terme.

Bekhaouda Samira