<span style='text-decoration: underline;'>USMO : Ecole de foot abandonnée</span>:<br><span style='color:red;'>Les parents de jeunes relèvent le défi</span>

On se souvient, que la doyenne des équipes sportives musulmanes d’Oran, « USMO » a été toujours un exemple, et ce, depuis l’indépendance.

Les jeunes catégories du club ont toujours dominé les championnats régionaux, puis on a pensé voir l’USMO, dans une grande dimension, avec l’arrivée de M. Rabie Bouakil, qui créa l’académie, puis devint président du club. Tout allait bien, et l’USMO acquit quelques résultats honorables. Mais voilà que soudain en 2017, M. Rabie abandonna son projet d’académie, et l’école de football de l’USMO, pour intégrer le MCO, l’équipe phare d’Oran et de l’Ouest, et du côté de l’USMO. Les dirigeants ne veulent plus engager l’école de foot, à la ligue de wilaya. Un abandon peut être pour manque de finances. Alors les parents des jeunes de l’école, ont été surpris par cette décision, où ils n’ont pas été consultés, ni avertis. Alors ils décident de se réunir, et de prendre en charge cette école abandonnée. La première chose, ils paieront l’engagement de neuf millions à la ligue, puis achètent des tenues, règlent les entraîneurs, tout en jouant sous le cycle de l’USMO, pour être plus respectueux envers ce grand club, au nom historique. Ainsi, les parents sous la houlette de grands sportifs, qui ont toujours côtoyé et servent les grands et petits clubs. Il s’agit de Fortas Mehdi et de monsieur Ziati Kouider, administrateur, qui avec l’aide de tous les parents de ces jeunes footballeurs, des catégories U11, U12 et U13, veulent changer le nom de l’association « USMO », qui semble les ignorer et naviguer avec leur propre sigle, en attendant de régulariser la situation. Ainsi, l’entraînement de ces jeunes est suivi, par presque tous les parents, qui continuent de prendre en charge cette pépinière. Ces jeunes victimes de luttes intestines et ainsi l’USMO demeure l’USMO, et l’académie de M. Rabie a vécu, et les jeunes de cette école, ont trouvé seulement leurs parents pour les protéger, les guider, pour un avenir prospère, dans cette discipline. Un constat : l’union des parents est une force.

Adda.B