<span style='text-decoration: underline;'>Dépenses Aïd El Fitr</span>:<br><span style='color:red;'>Les parents pris entre le marteau et l’enclume</span>

Dans pas plus d’une semaine, l’Aïd El fitr sera fêté. Toutefois, cette fête tant attendue, hante les pères et mères de familles. En effet, les dépenses du mois sacré de Ramadhan, ont plus que déplumé les familles aux revenus modestes.

Les voilà maintenant, face à une autre dépense et non pas des moindres: Les habits de fête, dont en rêve chaque enfant et qui hantent la majorité des parents. Un simple tour au niveau de quelques magasins de la ville d’Oran, qu’ils soient au centre-ville ou aux alentours, vous fera dresser les cheveux sur la tête. Une paire de chaussures pour enfant d’à peine 2 années, atteint les 2600 DA dans un magasin spécialisé dans la vente d’habits pour enfants.

Une robe pour fillette du même âge n’est pas cédée, à moins de 4000 DA. Rencontré au niveau de quelques magasins, ces parents nous expliquent, que certes on peut trouver moins cher, mais que pour certains, ils tablent sur la qualité, qui n’est pas toujours présentée par tous les vendeurs. En effet, au niveau de la ville nouvelle, on peut habiller un enfant pour les fêtes de 2000 jusqu’à 2500 DA. Mais là la qualité fait défaut. Ce sont généralement de produits asiatiques qui sont présentés. Oui mais pour le sourire d’un enfant, lorsqu’il porte des habits neufs, les parents se contentent, de ce que ce producteur chinois leur propose.

Au moins dira une mère de famille, interrogée à ce sujet «mes enfants ne seront pas frustrés». Par ailleurs, certaines familles lors de cette enquête, nous ont confiés qu’elles ne peuvent même pas se permettre l’article chinois. Seule alternative: reste la friperie, qui même si elle a pris les ailes, reste encore abordable. Il suffit juste de bien laver l’article, de le passer au fer à repasser et le tour est joué.

Là, on pourra au moins offrir à nos enfants des chaussures neuves. Les voilà ainsi parés, pour accueillir la fête sans avoir l’impression, qu’ils sont inférieurs aux autres. Rencontrée au niveau du marché de la fripe, une mère de famille qui élève seul ses deux enfants, nous confiera non sans amertume, «Je me rabats sur la friperie, tout en connaissant tout le danger qu’elle représente, au point de vue hygiène, avec le risque de certaines maladies, notamment cutanées. Acheter deux Tee-shirts et des pantalons à mes garçons, ne me revient pas à plus de 500 DA. Pour la chaussure, je me rabats sur les baskets asiatiques. Avec mon simple salaire de secrétaire, il m’est difficile de joindre les deux bouts». Une autre mère nous expliquera, qu’elle garde jalousement les quelques bijoux, qu’elle a, pour ces occasions de crise.

«Non je ne les vends pas, je les gage et avec l’argent, je me débrouille pour offrir à mes enfants, un semblant de vêtements. Car, il ne faut pas oublier, nous dira cette même femme, que le bijou est gagé, mais on doit faire avec, car on n’a pas d’autre alternative.

La cherté de la vie et les conditions sociales, ont fait de nous les esclaves de cette vie». Ajoutons, à toutes ces dépenses, ceux des préparatifs des gâteaux, où l’envol des prix de tous les produits a plus que doublé. Les cacahuètes sont cédées à pas moins de 350 DA, alors que les amandes dépassent parfois les 2000 DA et ce, sans parler des autres fruits secs, entrant dans ces préparatifs.

Une vieille femme nous dira: «De notre temps, on se contentait de gâteaux traditionnels, ne nécessitant pas de grandes dépenses, entre l’indétrônable maqrout, le kaak et le torno. On savait où donner de la tête. Mais maintenant, chaque année on a de nouvelles recettes, à base d’ingrédients qui vous font sortir les yeux de la tête».

Abdelkrim.F