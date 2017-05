<span style='text-decoration: underline;'>J-1 des élections législatives</span>:<br><span style='color:red;'>Les partis attendent fébrilement les électeurs</span>

Dans l’ensemble, l’animation politique de la campagne n’a pas été d’un bon niveau, loin s’en faut. Les candidats n’ont pas déployé leurs «trésors» d’ingéniosité et les médias se sont contentés du «minimum syndical» dans la couverture de la campagne.

L’ ensemble des acteurs politiques qui ont pris part à la campagne électorale, attendent certainement avec une pointe d’impatience la journée de demain. En effet, après plus d’une vingtaine de jours d’une campagne électorale intense, les 23 millions d’électeurs sont invités à sanctionner positivement ou négativement les efforts déployés par les 12.000 candidats à la députation. Mais tout compte fait, à vingt quatre heures du jour J, une grande incertitude caractérise la scène nationale quant à la force de persuasion du personnel politique. Cette incertitude est bien entendu relative au taux de participation. C’est d’ailleurs, l’un des plus grands enjeux du scrutin législatif.

La crainte est d’autant plus fondée qu’a surgie, comme par enchantement sur les réseaux sociaux une virulente campagne de boycott, appuyée par la diffusion d’un message vidéo qui s’est propagé tel un virus sur la Toile algérienne. Cette entrée en lice des tenants de l’abstention, a surpris beaucoup de leaders politiques dont certains n’ont pas manqué d’y voir une tentative savamment orchestrée pour détruire tout le travail réalisé par les partis en campagne. «Pourquoi cette vidéo est-elle sortie à la fin de la campagne officielle?» se demande un jeune militant du RCD qui affiche son grand étonnement de voir Facebook marcher dans la combine en proposant un décor de profil avec la motion «Mansotich» flanqué du drapeau national. Une allusion on ne peut plus claire à une campagne de boycott qui s’exprime très ouvertement sur Internet.

Si les partis craignent un impact dévastateur de cette campagne en faveur de l’abstention sur le jeune public, il reste que cette «peur» est aussi nourrie par un ressentiment, celui que les Algériens n’étaient très branchés avec la campagne électorale. Les questions sociales, à travers la flambée des prix, ont certainement réduit de l’attention des électeurs, mais cela ne constitue pas le principal motif du désintérêt. En effet, dans l’ensemble, l’animation politique de la campagne n’a pas été d’un bon niveau, loin s’en faut. Les candidats n’ont pas déployé leurs «trésors» d’ingéniosité et les médias se sont contentés du «minimum syndical» dans la couverture de la campagne. Bref, l’un dans l’autre, l’impression générale fait dire à beaucoup d’observateurs que la responsabilité d’un probable résultat mitigé du scrutin, après une fin de campagne quelque poussive, est partagée par l’ensemble des acteurs politiques et médiatiques.

Il reste néanmoins, que les jeux ne sont pas encore faits et que les électeurs peuvent éventuellement créer la surprise en se rendant demain massivement dans les bureaux de vote. Les Algériens savent que l’enjeu de ces élections n’est pas simplement en rapport avec l’exercice pouvoir, mais constitue un réel défi d’édification de la démocratie. Les partis et les messages diffusés par les pouvoirs publics, ont peut- être suffisamment abordé cette question, pour convaincre un électorat, peut-être désintéressé pas les programmes des uns et des autres, mais tenant fortement à la stabilité des institutions. Celle-ci n’aura de sens qu’en cas d’un quitus populaire massif.

Cela étant, il convient de relever dans ces élections, la participation quasi-générale de tous les partis politiques. C’est un grand acquis pour une démocratie participative, qu’il va falloir consolider. C’est dire que quelle que soit l’issue du vote, l’Algérie a déjà remporté une grande victoire, celle de la participation de sa classe politique à un rendez-vous électoral. Il reste à voir si les Algériens prennent leurs politiques en exemple et mettent un maximum d’enveloppes dans les urnes. On le saura bien assez tôt.

Alger: Smaïl Daoudi