<span style='text-decoration: underline;'>La campagne préélectorale bat son plein</span>:<br><span style='color:red;'>Les partis en ordre de bataille</span>

Proximité des élections locales oblige, les Etats-majors de nombreuses formations politiques se sont mis en mode action et certains sont même assez bien avancés dans le processus de confection de liste. D’autres par contre, affichent une grise mine et préparent le discours de leur retrait de la course.

C’ est globalement le tableau qu’offre la scène politique nationale en ce mois d’août à un peu moins de trois mois du prochain rendez-vous électoral. Une source très au fait des coulisses de nombreuses formations politiques parlent d’une phase préélectorale quelque peu poussive. On apprend ainsi, qu’au MPA, le souci de perdre la commune d’Alger centre a un effet «dévastateur» sur le moral des troupes.

De fait, les membres de l’APC issus de cette formation, sont même difficilement joignables par la direction du parti. Prétextant des vacances en dehors de la capitale ou fermant carrément leurs téléphones, les élus du MPA ont le cœur qui balance entre une autre aventure avec le maire démissionnaire du parti ou la fidélité à Amara Benyounes avec peut-être une chance de rebondir. Nos sources relèvent que le cas Bettache a déteint sur toute la formation politique et il serait, apprend-on plus difficile que prévu de confectionner des listes crédibles dans de nombreuses localités. Le capital confiance s’étant effrité, le parti de Benyounes part amoindri à la prochaine échéance électorale.

Si dans la capitale, la crise au MPA suscite les appétits du FLN du RND et du FFS pour la lui reprendre, c’est le vieux parti qui serait le mieux placé. On parle, en effet, d’un travail appréciable en train d’être battu par le FLN auprès des citoyens de la capitale qui pourrait sonner le grand retour du parti dans les institutions élues d’Alger. Mais la grande bagarre, notent nos sources, est d’abord à l’intérieur des formations politiques qui comptent dans l’échiquier national.

Au RND, note-t-on, le sujet de la confection des listes est pris au sérieux et le défi sera de faire mieux que lors des dernières législatives. Sur le profil des candidats, le parti de Ahmed Ouyahia se veut intraitable. Pas une ombre de doute n’est admissible. Recrutés dans la base du parti, ces candidats seront «professionnalisés». L’idée consiste à faire faire aux meilleurs d’entre eux, une véritable carrière dans les institutions de la République. De sorte qu’un élu local du RND ne le restera pas toute sa vie, s’il fait montre d’initiative.

Le passage à la députation, puis à la «ministrabilité» est une donne sérieuse au sein de cette formation politique. Ce qui suscite l’intérêt de nombreux militants, dit-on, dans les couloirs du parti de Ahemd Ouyahia.

Le travail vaut pour les 48 wilayas et place le RND dans une perspective d’avenir intéressante, soulignent nos sources, qui relève la crise qui perdure dans le camp démocrate susceptible de connaître une déculottée historique pour ces locales. Toute l’opposition démocrate, aujourd’hui minée par les divisions, ne survivra pas à la prochaine échéance. Laminé au parlement, le RCD risque de perdre ses fiefs électoraux à l’occasion des Locales. Le MDS qui a tenté une participation qui fut désastreuse aux Législatives, disparaîtra purement et simplement du paysage politique.

Reste les partis islamistes. Ceux-là, bien qu’affaiblis, disposent de leviers encore solides pour rebondir, notent nos sources qui évoque un sondage non publiable, donnant aux forces islamistes rassemblées, le statut de la première force d’opposition du pays. Dans les partis de cette obédience, le choix des candidats est également central. Les premières fuites font ressortir des profils plus proches du conservatisme que de l’islamisme, avec un contingent féminin qui accepte de faire figurer les photos des candidates sur les affiches électorales.

En fait, ce qui caractérise cette phase électorale, c’est la tendance à trouver le bon candidat, mais surtout à ratisser le plus large possible et pourquoi pas faire aussi bien que le FLN et le RND sur la représentation à l’échelle de tout le pays.

Alger: Smaïl Daoudi