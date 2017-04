On peut tout dire de ces législatives 2017, sauf que pour certains partis, l’établissement des listes des candidats n’est vraiment pas porté par la nécessité vitale de respecter la morale politique, encore moins de s’éloigner des pratiques sournoises et régressives qui rejaillissent immuablement à chaque rendez-vous électoral, celui des locales ou de l’APN. Si la société civile a fini par s’accommoder de la vieille méthode de l’argent brassé en pareilles circonstances, cette «gloire à gros sous», comme l’évoquait Victor Hugo, a fini également par se familiariser avec le nomadisme politique, ce saut de mouton d’un parti à l’autre, en fonction du meilleur classement offert dans le listing et des chances les plus probantes d’accéder à un siège de l’hémicycle. Ce tourisme politique a pris une telle dimension que l’on se croirait dans un marché de transferts de footballeurs durant l’inter saison. Cela date de la nuit des temps, aucune enseigne politique ne s’en offusque et mieux, tout le monde trouve son compte : le parti qui se débarrasse d’un élément du style saule pleureur, incolore, inodore, récalcitrant, et celui qui l’accueille en pensant faire du neuf et créer un choc d’image.

Ce phénomène sordide et qui ne désole que les électeurs, puisque les acteurs de la compétition s’y confondent comme un deal naturel, nous conte l’histoire des dernières générations des scrutins pour les locales et les législatives. Des intermèdes récurrents sur fond des entrelacs et des machinations, un peu comme une foire à la brocante très intime, dont la fréquence est de cinq ans. Le temps de l’oublier et de vivre un fouillis de rêves en aparté. Pourquoi pas, vu que la distance culturelle et politique avec le citoyen, celle de la communication de proximité et des attentions à l’égard de son quotidien sera toujours immense. Parce qu’aussi, à l’exception de rares espèces en perdition, aucun député n’a prouvé le contraire.

Chacun sait donc que la morale, le fair-play et l’élégance ne figurent pas dans le lexique des courses pour un fauteuil politique. Sinon, comment expliquer que dans les listes traficotées par les enseignes en course, ne se reconnaissent que très peu de militants activant dans les structures basiques de ces formations. A quelques exceptions près, une situation en droite contradiction avec les slogans de chacun. Et pas forcément une tendance des temps modernes, puisqu’elle ne sied pas aux habitudes et aux réalités actuelles des élections du même type, dans les pays de l’Europe contemporaine. Cette marque de fabrication porte les senteurs de presque toutes nations africaines et autres liées aux méandres du développement et de la démocratie. Le foisonnement d’histoires caustiques animant le paysage électoral pour perpétuer la différence, à l’image de ces exemples savoureux qui suscitent les sourires narquois de la société et des politiques au fait de ces tours de magie. Des candidats qui exercent présentement dans une APW, sous une coloration politique, mais que l’on retrouve dans des listes APN avec la casquette d’un……autre parti ! Ou encore, un ancien élu APW qui valse depuis 3 cycles d’une formation politique à l’autre, en quête d’un loge qualificative à un autre mandat dans les locales ou les législatives. Enfin aussi, ce secret de polichinelle commun à toutes les élections locales et APN, celui de positionner dans les listes définitives des parachutés sortis du chapeau du magicien, généralement venus d’autres horizons, des non universitaires et des figures totalement inconnues des habitants appelés à les choisir. Plus banal aussi, et sur orientations des leaders de formations concernées par la course, de plus en plus de listes sont révisées en toute dernière minute dans les services compétents des willayas.

Autant de tableaux nous ramènent à une création publicitaire de génie qui explose l’audimat dans les chaînes TV à l’étranger, «Nous faisons l’impensable pour que vous réalisez l’impossible». Cet «impensable», consiste à faire voler une autruche, sachant que cet oiseau de grande taille, qui pèse entre 90 et 150 kilos est incapable de prendre l’air. Voici un spot générateur de sensations exceptionnelles et de sourires en continu. Qui convainc que l’impossible peut toujours être réalisé. Comme pour certains partis politiques en ces législatives, lesquelles, comme la séquence de l’autruche, relève de l’irréel.

Par Fayçal Haffaf