<span style='text-decoration: underline;'>Scène politique </span>:<br><span style='color:red;'>Les partis politiques en mode attente</span>

A quelques semaines des vacances parlementaires, les formations politiques donnent l’impression d’attendre avec une certaine fébrilité «le sifflet de l’arbitre» pour aller se reposer, histoire de revenir à la rentrée, avec plus d’entrain et une volonté d’en découdre. En attendant, il ressort de l’action des partis une sorte de tétanisation en relation quasi-directe avec la prochaine échéance électorale. Cette attitude est très évidente dans les hésitations à formuler un discours électoral clair et une démarche assurée dans le sens d’un déploiement sur le terrain, avec la ferme intention de convaincre les citoyens pour en capter les suffrages, au jour J. Les partis politiques se comportent plus comme des clubs de réflexion, sans autre ambition que de monter l’opinion nationale contre le pouvoir. Aucune alternative viable n’est proposée, de sorte à ce que le citoyen-électeur ait une sorte de choix entre le chaos et le chaos. A l’exception du MDS et quelques candidatures fantaisistes, la scène politique nationale bruit de sons quasi-inaudibles, en tout cas, tout à fait éloignée de l’enjeu politique de l’heure. La sortie, hier, de Ali Laskri, grand vainqueur du dernier congrès de son parti, le FFS, traduit cette cassure entre le discours des partis et la réalité de la scène partisane. Pour lui, seul un «véritable consensus national» entre les différentes composantes de la classe politique qui «doivent prendre conscience des périls qui guettent le pays». Autant dire que le FFS ne considère pas l’élection présidentielle comme un moment politique d’importance. Laskri rappellera que son parti «a déjà mené un énorme travail en 2014 envers l’ensemble de la classe politique et les différents acteurs sociaux les appelant à converger vers un consensus et trouver une solution politique pour la crise que vit nôtre pays». Dans son approche, le parti de feu Ait Ahmed, donne l’impression de ramer à contre courant de ce que propose le calendrier politique du pouvoir. Le consensus n’est pas dans les tablettes du gouvernement et ne risque pas d’y figurer, en tout cas d’ici à la tenue de l’élection présidentielle.

Le FFS n’est pas la seule formation à évoquer la nécessité du consensus national, le Mouvement El Islah de Fethi Ghouini est séduit par la thématique. Il a, dans ce sens, proposer l’organisation d’une conférence nationale dédiée à réaliser le consensus entre l’ensemble des acteurs présents sur la scène. La proposition a fait l’effet d’une goutte d’eau dans l’Océan et le leader d’El Islah ne semble pas tout à fait disposer à donner un prolongement sur le terrain à sa proposition. C’est dire donc que l’on est dans une sorte de foire aux idées et chacun y va de son vœu, mais sans y croire vraiment.

Les autres grosses cylindrées de la scène politique ne sont pas en reste et donnent l’impression d’être en gare devant un train à l’arrêt. Personne ne veut monter dedans, alors qu’aucun ne veut rater le train. Il en est ainsi du MSP qui souffle le chaud et le froid, tout en confirmant une attitude attentiste d’une scène, visiblement engluée dans l’attentisme, alors qu’un rendez-vous majeur approche à grand pas.

Dans ce magma, les partis au pouvoir affichent, pour leur part, leur agenda et se mettent en ordre de bataille, dans l’attente de la décision du président de la République. Même si, pour l’heure, le chef de l’Etat n’a pas encore exprimé le vœu de se porter candidat, le FLN fait comme si cela était acquis, agit en conséquence et prend, de fait, un temps d’avance sur le reste de la classe politique. Il faut dire que seul le vieux parti est dans la pré-campagne électorale.

Alger: Smaïl Daoudi