<span style='text-decoration: underline;'>Elles sont considérées comme première cause de mortalité en Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Les pathologies cardiovasculaires encombrent les urgences</span>

Les pathologies cardiovasculaires sont à l’origine d’un encombrement des services d’urgences et des structures sanitaires à Oran. Les urgences de cardiologie du centre hospitalo-universitaire, sont presque saturées en raison des évacuations incessantes des malades qui souffrent le plus souvent de crises aiguës.

Le personnel médical et paramédical est confronté de jour comme de nuit, à une hausse des évacuations vers ce service qui manque de moyens pour assurer une prise en charge adéquate aux malades. Durant la seule année écoulée, ce service a enregistré 2.842 hospitalisations et 38.964 consultations urgentes soit une moyenne de 106 consultations urgentes et huit hospitalisations par jour.

La situation demeure préoccupante vu que de plus en plus de jeunes souffrent de pathologies cardiovasculaires. Ces pathologies constituent, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la première cause de mortalité dans le monde. En Algérie, les maladies cardiovasculaires sont responsables de 46% des décès.

C’est près de 25.000 Algériens qui décèdent annuellement à cause de ces pathologies lourdes nécessitant souvent des soins intensifs et une surveillance médicale spécifique qui manquent terriblement dans nos hôpitaux. Selon des chiffres avancés par l’association des médecins privés d’Oran pour la prévention des maladies cardiovasculaires (AMOPREC), près de la moitié de la population algérienne souffre de graves maladies du cœur et demeure exposée à la mort. Cette hausse de la prévalence des cardiopathies est due à l’hygiène de vie des Algériens et essentiellement le changement d’habitude alimentaire, la consommation excessive de sucre et de sel, le tabac (dominant avec 33% des cardiopathies), le stress, et des facteurs génétiques. Il y a aussi d’autres facteurs à l’exemple de la sédentarité, de l’hypertension, du diabète et de l’obésité qui expliquent cette progression de ces pathologies. Les maladies cardio-vasculaires constituent aujourd’hui, un véritable problème de santé en Algérie. L’hypertension artérielle, dont la prévalence moyenne est estimée à 20%, reste le principal facteur de risque des cardiopathies et des maladies cérébro-vasculaires. L’hypertension est une maladie qui tue en silence et cause souvent de graves dégâts aux organes vitaux du corps humain. Plus de la moitié des malades en Algérie ignorent qu’ils sont hypertendus et croient qu’ils sont en bonne santé en raison de l’absence de symptômes révélateurs de la pathologie qui n’épargne plus les jeunes. Ainsi, 35% des Algériens âgés de plus de 20 ans, souffrent d’hypertension.

H.Maalem