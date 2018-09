Les opérateurs économiques français qui figurent parmi les principales « victimes » des mesures consistant à interdire les importations de 850 produits, multiplient, sans doute les démarches officieuses auprès des organisations patronales algériennes et font actionner leurs relais, dans le but de sonder la «volonté» des autorités centrales du pays par rapport au tournant pris par l’économie nationale. En plusieurs mois de suspension des importations venant de ce pays et d’ailleurs, un véritable vent de panique a soufflé sur les milieux d’affaires de l’Hexagone. Le retour des produits d’importation sur le marché algérien, décidé par force de loi, n’est pas ce qu’on pourrait qualifier de bonne nouvelle pour ces opérateurs, compte tenu des taxes qui peuvent plafonner à 200 % de la valeur des produits.

Que ce soit en interdisant purement et simplement les importations ou en les soumettant à des taxes prohibitifs, l’objectif du gouvernement reste le même, à savoir réduire les volumes et les valeurs des marchandises importées. Mais il faut bien se rendre à l’évidence que dans ces taxes, il y a aussi des 30 et 60 %. Certains de nos importateurs qui attendent avec une impatience de «chacal» le retour des affaires, se tortillent déjà à faire du lobbying pour cibler les produits les moins taxés pour les importer fortement. Ils ont l’intention de rogner sur leurs marges et demander à leurs fournisseurs de faire pareille pour rapprocher les prix des marchandises qui font vivre des travailleurs français de celles fabriquées en Algérie. En un mot comme en mille, ils ne désespèrent pas de faire un maximum de bénéfices sur le dos des travailleurs algériens. Ils nous sortiront la trouvaille de la concurrence pour justifier une activité objectivement détestable pour le mal qu’elle fait à l’économie nationale.

Il faut dire que les grands groupes français qui ont déjà fait leur beurre par le passé, sont sur les strating blocs pour reprendre leur position de premiers exportateurs vers l’Algérie, mais craignent tout de même que les récentes mesures du gouvernement ne soient que le début d’une stratégie qui obligerait les partenaires étrangers à investir sérieusement dans l’économie nationale. Il faut espérer qu’ils comprendront tout l’intérêt, pour eux, de changer leur rapport à l’Algérie. En tout état de cause, il semble que le patronat français ait vraiment senti le coup, cette fois.



Par Smaïl Daoudi