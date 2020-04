<span style='text-decoration: underline;'>La stabilisation des cours de l’or noir devient une priorité</span>:<br><span style='color:red;'>Les pays de l’Opep+ décidés à agir</span>

Le président américain Donald Trump s’était impliqué dans la recherche d’un accord entre les deux principaux producteurs de l’or noir dans le monde, Ryadh et Moscou, les exhortant à maintes reprises à réduire leur production de manière à aider à la remontée des cours.

L’ Organisation des pays exportateurs du pétrole et ses alliées (Opep+) ont prévu une rencontre dans le courant de la semaine. Des sources proches de l’organisation avancent la journée de demain. L’objet de la réunion n’est autre que les cours de l’or noir qui se sont effondrés à la suite d’une guerre des prix russo-saoudienne. Les deux plus grands producteurs de pétrole se sont, en effet, engagé dans un logique « suicidaire », notamment l’Arabie Saoudite qui entendait récupérer sa part de marché, même au détriment d’un clash historique du marché énergétique mondiale. En inondant la planète de pétrole, Ryadh rendait le pétrole de schiste américain invendable et récupérait de fait les parts de marché du schiste US. Mais face à une léthargie économique mondiale, les cours ont touché le fond. Le président Trump qui militait toujours pour un prix bas, s’était même vu obligé d’intervenir pour amener les Russes et les Saoudiens à s’entendre. Cela a été assez bien vu par les investisseurs, puisque le pétrole a pris plusieurs dollars en quelques séances seulement. Encouragé par cette reprise, loin d’être suffisante, l’Opep+ a décidé d’organiser une rencontre pour anticiper la hausse et la rendre plus pérenne.