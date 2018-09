<span style='text-decoration: underline;'>Une autre victoire pour l'Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Les pays Opep et non Opep maintiennent leur production</span>

Les pays Opep et non Opep maintiennent leur production

Les Ministres des pays Opep et non Opep se sont accordé sur l’importance d’éviter toute augmentation de l’offre pétrolière sur le marché, considérant que les quantités produites étaient suffisantes.

Moment fort, hier, à l’hôtel Aurrassi. L’Algérie, par le biais du Président de la République, a reçu la reconnaissance de tous les pays producteurs de pétrole. Un hommage qui intervient presque deux années, jour pour jour, après l’historique réunion de l’Opep à Alger, un certain 30 septembre 2016, qui a réussi le «coup de maître» en créant une connexion directe et permanente entre les pays de l’Opep et leurs partenaires non Opep. L’effet direct de la réunion ministérielle d’Alger aura été une stabilité du marché avec, en prime, une remontée des prix de l’or noir jusqu’à son niveau de ces derniers jours, autour des 80 dollars le baril. En plus de cette conséquence «heureuse» sur le prix, l’une des conséquences directes aura été le maintien de l’actuel plafond de production décidé, hier. La réunion du 30 septembre 2016 a raisonné, hier, dans les salons de l’Aurassi, via la volonté exprimée par les pays membres de l’Opep et non Opep d’œuvrer davantage au renforcement de la stabilité marquant actuellement le marché pétrolier.

Les Ministres de pays Opep et non Opep se sont accordé sur l’importance d’éviter toute augmentation de l’offre pétrolière sur le marché, considérant que les quantités produites étaient suffisantes. Mais plus important encore que cette résolution, l’ensemble des pays producteurs présents à Alger ont pris une autre résolution, celle de maintenir le dialogue entre eux et avec les pays consommateurs. L’objectif de cette démarche, d’ailleurs pleinement réitérée par Ahmed Ouyahia lors de la cérémonie d’hommage au Président de la République, consiste à parvenir à des prix du brut favorables aux économies des deux parties.

Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a appelé les pays producteurs, l’industrie pétrolière et les consommateurs à «capitaliser leurs efforts positifs» et à assurer une transition «souple» afin de ne pas déstabiliser le retour en cours à l’équilibre du marché pétrolier. Selon lui, le JMMC est l’expression d’une «bonne gouvernance qui donne au marché pétrolier une visibilité nécessaire et plus de transparence notamment sur le niveau mensuel d’offre des 25 pays signataires».

De son côté, le président de l’Opep et ministre émirati de l’Energie et de l’industrie, Souhail Mohamed Al Mazraoui, a affirmé que «L’Opep n’est pas une organisation politique et n’est pas concernée par les pressions politiques». Le ministre répondait indirectement au tweet du président américain Donald Trump, réclamant de l’Opep une augmentation de la production accusant l’organisation de «pousser pour des prix du pétrole toujours plus haut». Le ministre émirati a fait observer au président US que l’Opep «n’est pas chargée de faire hausser ou baisser les prix du brut mais plutôt de stabiliser le marché». Cette réponse fera certainement son effet sur le marché pétrolier. C’est d’autant plus probable que le président de l’Opep a souhaité «qu’avec les capacités que nous avons, nous pouvons contrôler l’équilibre et garder cet équilibre pendant longtemps». Le propos du président est limpide comme une déclaration de portée éminemment technique. «Nous ne voulons pas qu’il y ait plus de déstockage et plus de pétrole sur le marché», a-t-il insisté. Selon lui, «on ne peut pas réussir si nous n’avons pas cette confiance entre nous, pays Opep et non-Opep et à l’égard des pays consommateurs».

Quant au secrétaire général de l’Opep, Mohammad Sanusi Barkindo, il a n’a pas manqué de saluer les efforts consentis par l’Algérie, sous la direction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de garantir la stabilité du marché avec la participation des pays Opep et non-Opep, affirmant qu’Alger est devenue «la ville des positions», car ayant abrité les concertations des pays “Opep et non-Opep, sanctionnées par la Déclaration d”Alger en 2016.

De son côté, le ministre saoudien de l’Energie, Khaled El Falih, a affirmé qu’il demeurait confiant qu’il y ait suffisamment d’offre de pétrole, et ce, en prenant des «mesures appropriées» pour le long terme.

Il y a visiblement une unanimité «encourageante» pour l’ensemble des pays producteurs quant à la défense de leur intérêt, mais également une bienveillance à l’adresse des pays consommateurs. Tout le monde l’a souligné, hier, à Alger, les pays de l’Opep et non Opep ne courent pas après un pétrole cher mais souhaite un équilibre pérenne du marché, susceptible de satisfaire tous les acteurs de la donne énergétique mondiale. Il faut dire qu’à l’approche de la fin des délais pour l’accord de réduction de la production pétrolière, intervenant fin 2018, l’ensemble des pays producteurs doivent se projeter sur 2019 et envisager l’élargissement du partenariat. L’enjeu : faire face aux nouveaux défis actuels et futurs.

Alger: Smaïl Daoudi