L’Aïd El Adha s’est passé normalement dans le calme où de bon matin, il fallait se pointer dans les boulangeries ouvertes ce jour.

L’absence des travailleurs des boulangeries semble être le motif des fermeture de certaines et après la prière de salat El-Aïd qui s’est déroulée à une heure avancée, 6h45 à cause de la chaleur et aussi permettre aux fidèles de s’occuper du rituel sacrifice du mouton et à cette heure-ci, les rues se vident et la circulation automobile est au point mort. La plupart des magasins sont restés fermés malgré l’appel et la programmation des permanences par la Direction du commerce.

En ce qui concerne les peaux de moutons, aucun ramasage organisé par l’entreprise qui s’est avérée incompétente dans ce domaine, et on a constaté le dépôt de milliers de peaux déposées aux niveaux des bacs à poubelles et avec la chaleur, l’odeur nauséabonde semble dominer l’environnement. On se rappelle il y a deux ans, des jeunes passaient et ramassaient toutes les peaux dans les rues; un vrai ratissage, mais après qu’une société voulait le monopole, et s’avère que cette dernière n’a pu remplir son contrat de l’an dernier.

Ainsi, les citoyens d’Oran se sont habitués à ce décor et des odeurs de peaux, mais l’essentiel est que l’Aïd El Adha s’est bien passé dans toute la ville sachant que c’est une fête religieuse et surtout familiale.

Adda.B