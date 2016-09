<span style='text-decoration: underline;'>AIN TEMOUCHENT</span> :<br><span style='color:red;'>Les personnes âgées, retraités et malades payées à leurs domiciles</span>

Les personnes âgées, retraités et malades payées à leurs domiciles

AIN TEMOUCHENT : Les personnes âgées, retraités et malades payées à leurs domiciles

Les personnes âgées, les retraités, les malades et les handicapés, dans l’incapacité de se déplacer aux bureaux d’Algérie Poste pour encaisser leurs salaires ou pensions, peuvent être payés au niveau de leurs domiciles, a-t-on appris du directeur de l’agence locale d’Ain Temouchent.

Ces usagers aux besoins spé cifiques doivent formuler à Algérie Poste une demande et fournir un dossier dans ce sens, pour bénéficier de cette prestation visant la facilitation de l’accès aux services de cet organisme, a indiqué Yeroui Safa à l’APS, précisant que des agents ont été affectés à cette opération qui coïncide avec la fête de l’Aïd El Adha.

Cette mesure a été décidée, également, devant la forte affluence des clients d’Algérie Poste sur les différents bureaux pour encaisser leurs salaires et autres pensions, d’où l’impossibilité pour ces personnes âgées et autres de toucher leurs dus, a-t-il encore ajouté, faisant savoir que plusieurs organismes et sociétés de la wilaya ont avancé leurs dates de virements des salaires au profit des travailleurs. Pour faire face à cette forte affluence, les services locaux d’Algérie Poste ont pris toutes les mesures nécessaires pour permettre à ces personnels de percevoir leurs liquidités, lesquelles sont disponibles au niveau de tous les bureaux de poste de la wilaya.

Des sommes records ont été retirées, ces derniers jours, au niveau des bureaux de poste et distributeurs automatiques », a affirmé Yeroui Safa. Le directeur local d’Algérie Poste a rappelé, enfin l’ouverture récente de trois bureaux de poste à Hammam Bouhadjar, Oulahaça et El Malah et un quatrième au niveau de l’établissement hospitalier «Dr Benzerdjeb» d’Ain Temouchent.