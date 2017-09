<span style='text-decoration: underline;'>Des cadres et experts du ministère du Commerce américain au CCIO </span>:<br><span style='color:red;'>Les perspectives de la franchise en Algérie en débat</span>

Des cadres et experts du ministère américain du Commerce, sont attendus ce mercredi, à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie, pour animer une journée d’information sur la franchise.

Cette journée sera consacrée, à développer de nombreux thèmes sur la franchise, notamment la franchise à l’heure algérienne, comment choisir le bon franchiseur ? Le contrat de franchise, les perspectives de la franchise en Algérie, et comment créer un concept franchissable ? La rencontre sera animée par Ait Abderahmane, DG au ministère du Commerce, Madame Mariane Guerim, MC Manus du ministère du Commerce USA et les experts Thierry Borde, Thierry Rousset et Rafik Harar. Les réseaux de franchise, particulièrement des marques de luxe, semblent attirés par les nombreuses opportunités de l’économie algérienne. La franchise progresse sur le marché algérien à un rythme soutenu, profitant au maximum de l’engouement des consommateurs pour les marques de luxe d’Outre-mer.

Yves Rocher, Carré Blanc, Desjoyaux, Jacques Dessange, Comera, Franck Provost, le groupe Flo… l’Algérie intéresse de plus en plus les grandes marques de luxe. L’intérêt des marques pour le marché algérien, a commencé dès 2005 avec l’installation de plusieurs franchiseurs internationaux, à l’instar de Célio, Quick, Speedy… Les grandes marques ciblent les nouvelles fortunes algériennes et la classe moyenne du pays. La clientèle visée par ces marques, travaille souvent dans le secteur privé ou dans les filiales algériennes des groupes étrangers qui offrent des salaires supérieurs par rapport au secteur public et à la fonction publique. Autres avantages pour le développement de la franchise en Algérie, restent la proximité géographique et culturelle du marché algérien, par rapport aux marchés occidentaux, qui sont les plus importants marchés exportateurs de franchise.

Le mode de consommation des Algériens est très proche du modèle occidental qui est diffusé par les médias télévisés, captés par la majorité des foyers algériens.

