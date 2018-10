Un journaliste critique du régime de l’Arabie Saoudite a été torturé, tué et découpé dans l’enceinte d’un consulat. Tout le monde sait d’où vient l’ordre, mais personne, parmi les dirigeants occidentaux, ne passe à l’acte. Ryadh tient-elle le monde en laisse ? En tout cas, il y a lieu de souligner que l’Histoire retiendra que les monarchies du Golf auront joué un rôle central dans le malheur que vivent les arabes en cette deuxième décade du troisième millénaire. Ils ont un parti-pris franchement pro-occidental dans tous les foyers allumés en terre arabe et qui ne semblent pas près de s’éteindre. Ils se sont mis en tête d’injecter leur venin dans de nombreuses sociétés musulmanes, jusqu’aux communautés émigrés. Ils ont tout fait, dans la guerre imposée aux yéménites : imposer des résolutions à la Ligue arabe, rédigées à Paris, Londres et Washington, financer des hordes de mercenaires, participer avec de l’argent et des avions dans le bombardement de toute l’infrastructure de base de ce pays, provoquer une déchirure profonde de la société libyenne… et aujourd’hui, ils continuent à distiller leur venin à travers un harcèlement systématique, un sombre travail de sape et une série de «contre-révolutions» aux quatre coins du monde arabe.

En un mot comme en mille, les monarchies du Golf ont fait dévier le désir d’émancipation des sociétés. Ils se sont alliés à l’un des émissaires du sionisme et à un tout un front occidental pour parvenir à cette fin. Ce sont les salafistes qui mènent la danse dans nombre de sociétés. Ils sont financés, choyés et soutenus par des monarchies qui ne connaissent de la modernité que l’odeur des pétrodollars qu’ils ne voudraient, à aucun prix, s’en défaire.

Ils vont jusqu’à prendre le risque de provoquer une situation catastrophique dans de nombreux pays, rien que pour rester dans les bonnes grâces des occidentaux. Et pour cause, en appuyant fortement la position américaine sur l’accord sur le nucléaire iranien, l’Arabie Saoudite, tête de pont de ces monarchies, offre aux Américains une arme efficace pour affamer les iraniens, déstabiliser leur pays pour y mettre le feu, comme cela s’est déjà produit ailleurs.

L’Iran affaibli après l’Irak déstructuré, la Tunisie qui se cherche encore, l’Egypte à genou, le Yémen sous les bombes et la Syrie même pas encore convalescente, les monarchies du Golf peuvent poursuivre leur opération d’injection du venin fabriqué dans des laboratoires sionistes. De tels propos peuvent paraître excessifs, mais il est clair qu’ils contiennent beaucoup de vérité. Si non, comment expliquer la gêne coupable des occidentaux devant l’abject assassinat du journaliste saoudien Khashoggi ?