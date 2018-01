Le conflit opposant les médecins résidents au ministère de tutelle commence à sentir sérieusement, le pourrissement. Les deux parties se parlant sans entendre, campent chacune sur ses positions. A côté, une troisième partie tire les marrons du feu et se complait à hisser le mouvement social des toubibs en un grand fait d’arme démocratique face à ce qu’elle qualifie une répression farouche du pouvoir.

Ainsi, petit à petit, le conflit est en train de sortir de son cadre socioprofessionnel pour flirter avec la magouille politicienne. Les grévistes inconsciemment, car, ayant besoin de soutien, se voient réconforter par ses soutiens bien intéressés qui en réalité, les desservent bien plus qu’ils ne les servent.

Cette tendance à vouloir politiser ce conflit social, ne peut en aucun cas les servir à faire aboutir leurs revendications. Bien au contraire, plus ça va et plus les raisons même de ce face à face se dilueront dans des considérations politiciennes bien loin des quelques points posés au tout début du conflit. Bien sûr, le but de ceux qui soufflent sur les braises, c’est d’arriver à chaque fois à pousser vers l’affrontement entre force de sécurité et grévistes. L’objectif suprême étant de créer cette atmosphère détestable de soulèvement populaire que beaucoup espèrent de toutes leurs forces.

Malheureusement, les jeunes médecins ne voient pas le piège qui leur est tendu et y foncent tête baissée. Car, leurs revendications si elles sont dans leur majorité légitimes, elles ne sont pas toutes recevables. L’Algérie ne peut être que le nord et les grandes villes. Elle est aussi le sud et les régions moins nanties, où des populations ont-elles aussi le droit d’être soignées comme stipulé par la constitution du pays. Le droit aux soins est garanti par les lois du pays et ce sont bien les médecins qui doivent y veiller. L’Algérien ne se trouve pas seulement à Alger, Oran ou Constantine. Il est aussi à Adrar, In Guezzam et ailleurs.

Mais même cela peut se discuter, ainsi que toutes les autres revendications, mais ce qui n’est nullement discutable, c’est cette tendance qu’est en train de prendre ce conflit, que l’on veut exploiter à des fins qui n’ont rien à voir avec la situation sociale du médecin, mais juste pour servir les visées de quelques professionnelles de l’agitation et du chaos.

Par Abdelmadjid Blidi