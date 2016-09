<span style='text-decoration: underline;'>Des perturbations enregistrées sur la ligne Algérie-France</span> :<br><span style='color:red;'>Les pilotes d’Aigle Azur cessent leur grève</span>

Après une semaine de grève et de perturbations sur les différents vols de la compagnie aérienne française, «Aigle Azur», le syndicat des pilotes d’Aigle Azur et sa direction ont aboutit à un accord portant sur «la levée de grève à partir d’aujourd’hui» (jeudi NDLR), c’est ce qu’a rapporté la presse française.

«Avec la signature de cet accord, nous allons pouvoir à nouveau nous concentrer sur l’avenir de notre compagnie et avancer ensemble, avec toutes les catégories de personnels, vers un développement de notre activité», a commenté dans un communiqué le PDG de la compagnie, Michael Hamelink, ajoutant que «l’étape que nous venons de franchir est importante. Elle va nous permettre de travailler à la mise en œuvre d’un nouvel accord PNT préparé pour et avec nos pilotes». Compte tenu des dispositions prises par la compagnie, qui a modifié certains horaires ou fait affréter des avions par une autre compagnie, la grève ne devait entraîner aucune annulation. Jeudi et vendredi, quelques horaires resteront modifiés. Samedi, le programme est maintenu intégralement, précise la compagnie.

En effet, la section Aigle Azur du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) avait appelé à déserter les cockpits depuis jeudi et vendredi principalement pour protester contre un rythme de travail jugé éreintant et négocier un nouvel accord d’entreprise réglant l’organisation du travail et de carrières des pilotes.

Il s’agissait de la troisième grève en trois mois, pour ces motifs, des pilotes d’Aigle Azur, deuxième compagnie aérienne française, qui dessert notamment l’Algérie. Le préavis était d’une semaine mais le SNPL n’avait demandé aux pilotes de se déclarer grévistes que deux jours. Selon Martin Surzur, président du syndicat, plusieurs mesures de l’accord vont permettre d’améliorer la sécurité des vols et de diminuer la fatigue chronique des équipages. Le protocole signé définit en outre une période de négociation d’un accord d’entreprise pour les pilotes, entre le 20 octobre et le 28 février, selon le représentant syndical. Pour rappel, l’entreprise avait dénoncé, en 2013, les accords collectifs des pilotes. Le nouvel accord organisera les carrières, salaires, repos, rythmes de travail, départs à la retraite, temps partiels,…., conclue-t-on.

Lors de la grève de huit jours (du 28 juillet au 4 août dernier), Aigle Azur proposait à ses clients «un report de voyage sans frais, à l’aller comme au retour, jusqu’au 27 octobre 2016, ou leur donne la possibilité d’annuler leur voyage avec remboursement sans frais». Lors du précédent mouvement, qui a duré de 27 juillet au 4 août la compagnie, spécialisée dans la clientèle immigrée à destination de l’Algérie, du Portugal, du Mali et du Sénégal, avait dû annuler ou modifier quelques 150 vols. Au total, près de 24.000 passagers avaient vu leurs voyages reportés ou retardés.

Wahida Oumessaoud