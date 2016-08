<span style='text-decoration: underline;'>Des perturbations de vols entre Alger et Paris sont attendues</span> :<br><span style='color:red;'>Les pilotes d’Aigle Azur en grève dès aujourd’hui</span>

Alors que la première grève, qu’ils ont mené à la fin du mois passé, n’a pas abouti à de vraies solutions, le Syndicat national des pilotes de ligne, (SNPL), de la compagnie française aérienne Aigle Azur, a annoncé une autre grève, dès aujourd’hui, (samedi).

Ainsi, les voyageurs d’Aigle Azur, à partir d’Alger, Oran, Bejaïa et Constantine, vers de nombreuses villes françaises, risquent de connaître un désagrément, après celui du mois passé, où huit vols entre Alger et Paris avaient été annulés.

La compagnie aérienne française a indiqué, à travers un communiqué de presse, que le SNPL a déposé mercredi, « un préavis de grève, pour la période du 27 août au 3 septembre 2016 inclus ». Aigle Azur, précise le même document, « se prépare au pire en cas d’échec sur un compromis entre les deux parties, et tient à informer ses passagers, qu’elle est d’ores et déjà en train de mettre en place, des solutions préventives, afin d’éviter le plus possible de perturbations de vols, et transporter l’ensemble de ses passagers, en cette période de forte affluence». En ce moment, rappelle-t-on, des négociations ont été entaméesn entre la direction de la compagnie et le SNPLn pour « un éventuel accord ».

Quant à lui, le SNPL constate, que la direction d’Aigle Azur n’a toujours pas « compris » l’impérieuse nécessité d’ouvrir un dialogue social constructif », selon un communiqué du syndicat, considérant ainsi, que la direction d’Aigle Azur « rejette toujours les demandes des pilotes, qui portent sur le respect de la réglementation, en termes d’organisation du travail, de contrat de travail et d’environnement de travail juste et équitable ». Mais la direction d’Aigle Azur nie toutes les accusations et les reproches du SNPL, indiquant qu’elle a « toujours été ouverte au dialogue et à la négociation, et qu’elle continue de communiquer avec l’ensemble de ses pilotes ». « Bien qu’Aigle Azur soit en parfaite conformité, avec la réglementation, sur l’organisation du travail, les revendications du SNPL sur des aménagements de planning, ont déjà reçu une réponse favorable de la part de la Direction, pour une mise en place dès septembre 2016», souligne-t-on.

Il est à rappeler, que lors de la grève de huit jours, (du 28 juillet au 4 août derniers), Aigle Azur proposait à ses clients, « un report de voyage sans frais, à l’aller comme au retour, jusqu’au 27 octobre 2016, ou leur donne la possibilité d’annuler leur voyage, avec remboursement sans frais ». Lors du précédent mouvement, qui a duré de 27 juillet au 4 août la compagnie, spécialisée dans la clientèle immigrée à destination de l’Algérie, du Portugal, du Mali et du Sénégal, avait dû annuler ou modifier quelque 150 vols. Au total, près de 24.000 passagers, avaient vu leurs voyages reportés ou retardés.

Wahida Oumessaoud