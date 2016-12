<span style='text-decoration: underline;'>Association culturelle des trisomiques de la wilaya d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les plafonds des classes s’effondrent</span>

L’association culturelle des trisomiques de la wilaya d’Oran, œuvre depuis plusieurs années pour le bien être de ces enfants, déjà que cette catégorie de personnes par leur handicap, et grâce cette association que des progrès dans l’éducation de ces enfants a été une réussite.

Seulement, un problème a surgi dernièrement au niveau de l’école (Belahmar Mohamed au 35 rue Djoundi Malti Habib quartier El Amir), où sont scolarisés 24 enfants trisomiques, répartis dans trois classes soit huit enfants par classe, après les pluies qui sont tombées sur la ville, les plafonds des classes se sont effondrés, d’autres sont devenus comme des passoires. Donc, les enfants qui souffraient déjà de froid puisque les classes ne sont pas chauffées, ont dû être affrontés aux pluies. Au lieu de suivre leur scolarité, ils ont été obligés d’interrompre en attendant le beau temps. Cette école dépend de l’APC d’Oran, mais aucune décision pour des travaux d’étanchéité n’a été prise.

Les responsables de cette association, ont avisé les services de l’APC, «nous avons fait plusieurs correspondances aux responsables locaux que ce soit à la wilaya ou bien l’APC, mais jusqu’à l’heure actuelle, rien n’a été fait pour cette école, même les services de la Protection civile ont fait un rapport de constat des faits» nous précisa le président de cette association.

Pour cette année scolaire, l’association a ouvert une troisième classe en plus d’un centre pour la prise en charge psychopédagogique et orthophonie de l’enfant trisomique. Une convention a été signée entre l’association et la direction de la formation professionnelle afin d’intégrer ces enfants adolescents au niveau du centre de formation d’Es Seddikia pour suivre une formation dans la spécialité de restauration.

