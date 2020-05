<span style='text-decoration: underline;'>LA DISTANCIATION, C’EST UNE AUTRE AFFAIRE</span>:<br><span style='color:red;'>Les plages de la corniche oranaise prises d’assaut</span>

Se soustraire quelques heures au confinement à domicile pour aller profiter des bienfaits de la mer par ces journées belles et ensoleillées, peut passer pour un caprice plus ou moins acceptable et compréhensible, à condition de se rappeler que la conjoncture actuelle est particulière, avec cette pandémie du Covid-19 qui plane comme une épée de Damoclès sur la tête de tout algérien.

Si la pandémie est dans les esprits de tout un chacun, apparemment, ses conséquences ne semblent pas terrifier nombre de citoyens qui feignent de l’ignorer ou font preuve carrément d’inconscience. Outre les commerces et les marchés, les plages de la corniche oranaise, elles aussi, n’ont pas échappé à l’afflux massif des baigneurs, venus de différentes régions d’Oran, dont des wilayas limitrophes. En groupes d’amis ou en famille, les pans de sable sont envahis, comme au temps des grandes vacances estivales, et où l’on distingue toute la panoplie des équipements nécessaires, chaises, parasols, pour un séjour en bord de mer. A ce rythme, ce sont les solariums qui vont réapparaitre dans le paysage. Sauf que, beaucoup des baigneurs occasionnels, omettent, pris dans l’euphorie de la mer, de préserver la distanciation nécessaire avec le reste des citoyens. Sur le sable ou dans l’eau, l’on se côtoie dans la proximité comme s’il n’existait aucune menace pandémique. A la plage « Les Dunes » de Cap Falcon, qui attire chaque année de plus en plus d’estivants, les baigneurs, jeunes et moins jeunes, ont investi massivement le quai de l’embarcadère pour s’adonner à des plongeons acrobatiques ou pour les passionnés, admirer les belles prises des pêcheurs confinés dans un même espace. L’insouciance y est quasi générale, et à ceux à qui l’on tente de rappeler subtilement les mesures préventives obligatoires, les réponses sont elles aussi, toutes désinvoltes. Ce qui semble compter, c’est la joie du moment.

Karim Bennacef