<span style='text-decoration: underline;'>Un arrêté a été signé par le wali d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les plages fermées à Oran jusqu’à nouvel ordre</span>

Le Covid-19 a impacté massivement la vie quotidienne des algériens. Après les mosquées, les commerces et les différents lieux de rassemblements pour éviter la propagation de la pandémie, C’est au tour des plages d’être fermées.

En effet, un arrêté a été signé par le wali Abdelkader Djellaoui, qui stipule la fermeture des plages jusqu’à nouvel ordre.

La wilaya a fait l’annonce hier de cette décision qui était prévisible ces derniers jours. Comme beaucoup de baigneurs ont investi les plages après l’Aïd El Fitr sans respect de distanciation sociale et sans porter les bavettes, et pour éviter que les plages ne deviennent des lieux propices de propagation de la pandémie, il sera interdit l’accès, le camping et les rassemblements au niveau des plages. Cette mesure, selon la wilaya, restera effective jusqu’à l’ouverture officielle de la saison estivale. Notons que les dispositifs habituels de sécurité et de protection n’ont pas encore été installés au niveau des plages, comme les dispositifs de police, protection civile et gendarmerie nationale.

Oran, habituellement, reçoit des millions d’estivants. Durant la saison estivale, le séjour chez le particulier bat son plein, les hôtels et les complexes touristiques font la plus grande part de leurs chiffre d’affaires. Cette décision impactera les activités touristiques à Oran, mais elle est tout a fait indispensable pour éviter la propagation de la pandémie du moment qu’Oran est en période de confinement. Espérons que les semaines à venir, apporteront de bonnes nouvelles pour que la capitale de l’Ouest puisse accueillir à nouveau ces visiteurs venus de l’étranger et des différentes régions du pays.

Fethi Mohamed