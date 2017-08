Les Planteurs ou la culture des illusions

Le grand bidonville des Planteurs, occupant le flanc du Murdjadjo, est peu à peu vidé de ses habitants, au rythme des nombreuses opérations de relogement menées à Oran depuis ces dernières années. Il s’agit rappelons-le, de recaser plus de 8 000 habitants pour espérer lancer ce fameux projet de restructuration dont on parle depuis plus de vingt ans. Selon un confrère de la presse locale, les services de la Wilaya auraient même déjà élaboré les plans et documents nécessaires à la structuration et à l’aménagement «de ce périmètre urbain. On parle ainsi d’un «plan d’occupation des sols» qui sera bientôt présenté aux décideurs locaux pour être définitivement adopté et mis en œuvre sur ce site ç haute valeur urbaine surplombant le quartier historique de Sidi El-Houari. On peut évidemment applaudir les efforts louables engagés à Oran depuis ces six dernières années pour tenter de juguler les déficits et éradiquer tous les fléaux qui pèsent sur le tissu urbain. On peut évidemment applaudir les efforts louables engagés à Oran depuis ces six dernières années pour tenter de juguler les déficits et éradiquer tous les fléaux qui pèsent sur le tissu urbain. Mais, peut-on en toute logique, croire à un proche aménagement du quartier des Planteurs quand on connaît l’ampleur des retards et le culte des illusions qui entourent la plupart des grands projets lancés à Oran ? Par ailleurs, en ces périodes de rigueur et d’austérité dictées par la dure conjoncture économique, il sera difficile de trouver les crédits nécessaires à la réalisation de ce «Plan d’occupation des sols» réalisé on ne sait par qui ni comment, ni dans quelles conditions opaques de transaction. Bien d’autres études, de moindre envergure, telles que l’aménagement du sous-quartier de la Calère et de la pêcherie, initié il y a trente ans, n’ont jamais pu aboutir à des résultats concrets. En certains endroits de la cité, les grands terrains récupérés après la démolition de grandes structures comme les anciennes halles centrales, restent toujours convoités et en attente d’affectation… Le fameux plan de transport urbain, attendu depuis plus de dix ans, n’a pas encore été mis en œuvre faute de cohérence et de rigueur dans le programme et l’analyse des projections à moyen et à long terme. Aussi, il ne faut pas être grand expert pour se rendre compte que ce fameux projet de restructuration des Planteurs, comme celui du quartier historique de Sidi El Houari, ne verra pas le jour avant bien longtemps. Ni même jamais, si l’on tient compte du rythme des recasements et du prochain épuisement des ressources financières permettant de soutenir le programme de résorption de l’habitat précaire. En attendant, les décombres de ces habitations et baraques démolies, s’étalent sur ce grand espace, tel un décor d’après un tremblement de terre ou bombardement, pouvant servir, à une scène de tournage de film catastrophe ou de fiction.

Par S.Benali