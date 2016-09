<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Baptême des rues de Sidi El Houari </span> :<br><span style='color:red;'>Les plaques authentiques rendues</span>

La commune d’Oran a remis les plaques authentiques des rues Imam El Houari et Fernand Yveton à leur place aujourd’hui, grâce à la mobilisation citoyenne et à quelques élus dont on cite M. Nour-Eddine Boukhatem P/APC d’Oran et M.Hasni Mebarbeche vice-président de l’APC d’Oran.

Sidi El Houari est revenu à son Temple. Hamdoullah. Pour rappel, le 11 février 1957, Fernand Yveton, ouvrier CGT, militant du Parti communiste algérien (PCA), “pied-noir” né en Algérie en 1926, militant indépendantiste, est condamné à mort par la justice coloniale française et guillotiné dans la cour de la prison de Barberousse à Alger. Son recours en grâce avait été refusé par le président de la République René Coty, avec l’accord du garde des Sceaux de l’époque François Mitterrand et du chef du gouvernement socialiste Guy Mollet. Mais, il est important de signaler qu’il y avait un autre Yveton non pas Fernand le martyr mais une personnalité coloniale. Donc, nuance et rendons quand même à César ce qui appartient à César par cette réhabilitation de deux «Nobles» personnages algériens.

A.Yasmine