<span style='text-decoration: underline;'>Sensibilisation des dangers du monoxyde du carbone </span>:<br><span style='color:red;'>Les plombiers impliqués aux côtés des pompiers</span>

La Direction Générale de la Protection Civile a initié un programme de sensibilisation sur les dangers et les risques liés au non-respect des règles de sécurité.

Durant le premier mois de l’année en cours, le nombre des victimes avoisine la soixantaine de personnes qui a perdu la vie et environ 600 autres ont été secourues à travers les différentes wilayas du pays, et ce, à cause du monoxyde du carbone.

Ainsi, et dans l’objectif de se rapprocher des différentes catégories de citoyens, la protection civile, à travers ses différentes Directions de Wilayas, a impliqué tous les acteurs de la société, à savoir, les centres de formations, les Directions de Commerce, et les plombiers. D’ailleurs, ces derniers, représentés par l’Association nationale des plombiers algériens a lancé, depuis le début de la saison hivernale, une campagne porte à porte afin de sensibiliser les citoyens, notamment les femmes au foyer, sur les risques liés au non-respect des règles de sécurité.

Sur ce sujet, le président de l’Association nationale des plombiers algériens, Lagara Abdellah a affirmé que son association a recouru à la méthode de «porte à porte», une opération de proximité d’un grand impact, qui permet à nos équipes de relever directement les anomalies liées à l’exploitation de cette énergie et d’y remédier. Pour le responsable, l’impact du « porte à porte » permet d’établir un rapport privilégié avec tous types de locuteurs.

Cette opération, au-delà de son objectif premier, la sécurité, permet de prévenir, voire, de signaler les dangers de morts. Ainsi, les membres de l’Association ont sillonné, depuis le début de l’opération, deux wilayas, à savoir, Oran et Constantine. Selon notre interlocuteur, il a été question de visiter plus de 120 foyers. Lors de ces visites, des diagnostics qualité étaient proposés gratuitement aux propriétaires, et ce, afin d’éviter plus de victimes. « Dans certains cas, souligne notre interlocuteur, il a été question également de renforcer les mesures de sécurité avec des réductions allant jusqu’à moins de 40%. «75% des cas d’intoxication par le monoxyde de carbone recensés jusque-là, étaient dus au non-respect des procédures de nettoyage et de maintien des appareils de chauffage avant leur mise en marche au début de chaque saison d’hiver», estime M. Lagara, pointant du doigt, l’obstruction des trous d’aération lors des travaux de modification ou de transformation à l’intérieur des foyers, et le non-respect des règles de sécurité lors de l’installation des appareils de chauffage. Pour notre interlocuteur, le citoyen est tenu de respecter certaines procédures avant l’achat et l’installation des chauffages afin de protéger sa vie et celle de sa famille.

Alger: Noreddine Oumessaoud