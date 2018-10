<span style='text-decoration: underline;'>Raffinerie de Skikda </span>:<br><span style='color:red;'>Les pluies torrentielles occasionnent une fuite de pétrole brut</span>

Les pluies torrentielles enregistrées la semaine passée à Skikda ont provoqué des infiltrations d’eau dans la zone industrielle occasionnant une fuite de pétrole brut de l’une des unités de la raffinerie, a indiqué, samedi, le directeur de la raffinerie Mohamed Chamseddine Idir.

Cette fuite «ne représente aucun danger pour l’environnement», a affirmé ce même responsable à l’APS, qualifiant cela de «normal et ordinaire» après des précipitations fortes, d’autant que la fuite de pétrole «n’est pas important», selon lui, puisqu’elle a été aspirée immédiatement par le biais d’un camion spécial pour ce type d’opérations. «Les traces de pétrole qui ont réussi à atteindre une petite retenue d’eau situées à la sortie de la zone industrielle et qui se trouve très loin de la mer ont été contenues et l’opération n’a pas duré plus de cinq heures», a souligné le même responsable.

Il a aussi précisé que «la raffinerie ne s’est pas arrêtée de fonctionner», ajoutant que l’équipe dirigeante jouit d’une grande expérience et est capable à faire face à de pareilles situations.