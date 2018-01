<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre des moudjahidine</span>:<br><span style='color:red;'>Les poètes ont contribué à la mobilisation du peuple durant la guerre de libération nationale</span>

Le ministre des moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé mardi à Tiaret que les poètes populaires ont contribué à la mobilisation du peuple durant la guerre de libération nationale. Présidant l’ouverture d’un colloque national sur la guerre de libération dans la poésie populaire, le ministre a signalé que ce genre littéraire a joué, en l’absence de supports médiatiques, un rôle dans la mobilisation de la population et dans la diffusion et propagation du message de la révolution. Des poètes populaires ont contribué à la mobilisation du peuple autour de sa révolution armée et à l’intensification de la lutte armée, a-t-il soutenu.

Le ministre a indiqué que la poésie populaire est un moyen d’expression des sentiments du peuple, ses moments de joie et de douleur, ses réalisations et ses échecs. Il a estimé que cette poésie a été un moyen pour glorifier le pays et constitue une source non négligeable pour les chercheurs et historiens car, a indiqué le ministre, les poètes évoquent dans leurs £uvres des faits historiques, le courage des moudjahidine, les batailles et actes de bravoure ainsi que les exactions barbares menées par l’armée coloniale contre la population algérienne. Tayeb Zitouni a ajouté que la poésie populaire représente un important pan de la mémoire collective algérienne, une composante de l’identité nationale et l’expression des ambitions et aspirations du peuple. Ce legs culturel met en valeur la réaction des poètes à l’égard des différentes étapes historiques du pays, de la résistance populaire jusqu’au mouvement nationaliste et la guerre de libération nationale, a-t-il souligné.

Par ailleurs, le ministre des moudjahidine a mis l’accent sur l’importance de la valorisation du patrimoine, la promotion des instruments scientifiques, la réhabilitation et la promotion du legs culturel au service du développement national. Il a également rappelé que l’Etat £uvre à revisiter le patrimoine national sous toutes ses formes et à soutenir la culture dans toutes ses expressions dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Le ministre a aussi évoqué la sacrifice et lœuvre du chahid Ali Maachi, qui a mobilisé, par ses £uvres artistiques, les masses algériennes et chanté la révolution algérienne.

Arrêté, torturé sauvagement et assassiné par l’armée coloniale, Ali Maachi est l’exemple même de l’artiste-martyr, a-t-il indiqué. Le programme de ce colloque, organisé par le ministère des moudjahidine, comporte trois interventions académiques intitulées la poésie populaire durant la guerre de libération nationale animée par le Dr Mohammed Baghdad, directeur de l’information au Haut conseil islamique (HCI), la poésie populaire féminin et les hauts faits de la guerre de libération nationale du Dr Lotfi Abdelkrim (Université de Tlemcen) et faits de la guerre de libération nationale à travers la poésie melhoun du Dr Mohammed Zeggai (Université de Médéa).

La famille du chahid Ali Maachi et certains moudjahidine ont été honorés à cette occasion. En marge de cette rencontre, le ministre a déposé une gerbe de fleurs au pied de l’arbre où ont été exécutés le chahid Ali Maachi et ses compagnons, à la place des martyrs, au chef-lieu de wilaya. Il s’est également incliné, devant la fresque portant des noms de 2.000 chahids de la région, à la mémoire des martyrs de la révolution.

Tayeb Zitouni a visité, au hall de la maison de la culture de Tiaret, une exposition d’ouvrages liés au thème du colloque ainsi que des photos de poètes, moudjahidine et martyrs de la région. Il poursuivra sa visite dans la wilaya de Tiaret en présidant des cérémonies de baptisation de structures aux noms de chouhada comme il rendra visite à un moudjahid, à son domicile à Sougueur.