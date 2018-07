<span style='text-decoration: underline;'>Mokhtar Hasbellaoui</span>:<br><span style='color:red;'>«Les portes de dialogue restent ouvertes»</span>

Le gouvernement s’attelait à l’examen des revendications des médecins résidents ayant mis fin à leur grève et entamé depuis dimanche la session de rattrapage de l’examen du diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS).

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Mokhtar Hasbellaoui, a affirmé lundi à Alger, dans une déclaration en marge de la clôture de la session parlementaire, que le dossier des médecins résidents qui ont décidé de passer les examens de rattrapage du DEMS prévus du 1er au 19 juillet, était en cours d’examen «au niveau du gouvernement». «Les portes du dialogue demeurent ouvertes pour se concerter avec tous les partenaires sociaux de tous les secteurs, conformément «aux orientations» données, à maintes occasions, par le Président de la République. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avait programmé une session de rattrapage de l’examen du DEMS au profit des médecins résidents ayant boycotté la session ordinaire dans le cadre du mouvement de protestation entamé novembre dernier pour revendiquer, notamment l’annulation du caractère obligatoire du service civil et l’amélioration de leurs conditions de travail.

De leur côté, les médecins résidents avait décidé la semaine dernière, de mettre fin à leur mouvement de grève et de reprendre leurs activités (études et gardes au niveau des CHU).

Par ailleurs, M. Hasbellaoui a indiqué que son département avait organisé plusieurs rencontres avec les directeurs des établissements hospitaliers, en prévision de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la santé. Ces rencontres comptent également, des sessions de formation sur la modernisation du secteur et les nouveaux outils de gestion, a ajouté le ministre.

À rappeler, que les médecins résidents avaient boycotté en mois de mars passé, les examens du Diplôme d’Etudes médicales spécialisées (DEMS). Des membres du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), avaient été embarqués et transférés à des commissariats adjacents.

Alger: Noreddine Oumessaoud