<span style='text-decoration: underline;'>Policier amputé de sa main</span>:<br><span style='color:red;'>Les précisions de la Dgsn</span>

La Direction générale de la sûreté nationale vient d’apporter une mise au point portant sur l’information du policier ayant perdu sa main suite à une grande dispute avec un individu à Aïn Témouchent, non loin d’Oran.

Dans ses précisions, la Dgsn contredit la version donnée par une chaîne de télévision qu’elle ne cite pas. Le communiqué de la Dgsn souligne que «le policier en question a subi une agression en dehors des heures de travail»». Il ajoute en détaillant que «les faits remontent au vendredi 07 février de l’année en cours. C’est dans la nuit, aux environs de 21h30, qu’un individu a tendu une embuscade au policier en dehors de ses heures de travail, et ce, suite à une rixe qui a eu lieu dans la matinée du même jour». La même source ajoute que «l’individu a agressé le policier avec un outil tranchant et la victime a essayé de se protéger avec la main droite qui a subi une grave blessure qui a abouti à une amputation». Le policier sera évacué en urgence à l’hôpital d’Aïn Temouchent pour les premiers soins, avant son transfert vers le Chu d’Oran. C’est là que l’équipe médicale a conclu que la réimplantation de sa main était impossible. Et la Dgsn précise qu’«un proche du policier a décidé de le transférer vers une clinique privée à Aïn Temouchent pour une réimplantation». «L’opération a eu lieu mais après 48 heures, le chirurgien qui l’a opéré a constaté l’échec de ladite opération. Il a donc décidé d’amputer la main du policier, a-t-on précisé.

Mohamed Aissaoui