Les prémices d’un échec annoncé

En août 2015, au lendemain de la désignation de la ville d’Oran pour l’organisation des J.M de 2021, les pouvoirs publics avaient annoncé la mise en place imminente d’un comité citoyen pour l’embellissement de la ville. Ce n’est que deux ans plus tard, en décembre 2017, que le Wali en poste, nouvellement installé, procédera à la signature d’un arrêté portant création et installation de ce fameux comité d’embellissement d’Oran, en vue de l’accueil du grand événement sportif international. Après une première réunion d’installation officielle à l’hémicycle de la Wilaya, la majorité des membres du comité d’embellissement, allaient se quitter sans avoir trop compris leur rôle et leur mission. Six mois plus tard, en mai dernier, une partie des membres concernés, a été informée d’une seconde «réunion de présentation» des premières actions réalisées dans le cadre de cette mission d’embellissement de la Cité. Les «membres» du comité, conviés à cette réunion, ont eu droit à un exposé sur l’état des lieux, archi-connu des sites et monuments de la ville, à des ébauches de peintures, dessins et fresques de décoration, proposées par les étudiants et enseignants de l’école des beaux arts et à quelques autres «initiatives d’embellissement», envisagées par les représentants de la Wilaya au niveau de ce Comité. Installés sur les bancs de l’hémicycle du siège de la Wilaya dans des conditions impropres à ce genre de réunion, les membres présents à cette réunion, ont poliment exprimé leur étonnement et leur déception face à la tournure prise par l’organisation et le fonctionnement de cette structure mise en place par le Wali, pour initier et assurer un véritable plan d’embellissement et d’amélioration de l’environnement urbain de la Cité. Les intervenants ont notamment insisté, sur la nécessité d’élaborer un plan global et une démarche intégrant toutes les données et paramètres liés à la mission d’embellissement du cadre urbain. Car, il ne s’agit pas simplement de «décorer» des pans de murs à coup de peinture ou de concevoir ici et là des fresques, aussi belles soient-elles, mais surtout d’assainir la Ville des tares et des misères urbaines qui ternissent le cadre et l’image de marque de la Cité…Il se trouve, que le comité d’embellissement, sous tutelle, on ne sait pourquoi, de la Direction locale de la Culture, semble subir lui-aussi, les aléas de l’amateurisme et de l’improvisation. Malgré les instructions pourtant claires du Wali, le présumé «siège» de ce comité, installé à l’intérieur de la bibliothèque communale située au milieu des immeubles d’Es-Seddikia, n’est pas et ne peut pas être fonctionnel, ouvert au débat, à l’échange et à l’implication citoyenne…C’est bel et bien là, les prémices d’un nouvel échec annoncé.

Par S.Benali