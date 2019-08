<span style='text-decoration: underline;'>Sauvetage des entreprises des patrons incarcérés</span>:<br><span style='color:red;'>Les premières démarches lancées</span>

Face à l’inquiétude et la grogne des travailleurs des groupes économiques dont les propriétaires et quelques cadres ont été emprisonnés, les autorités lancent des mesures visant à sauver l’outil du travail des milliers d’employés à travers le pays.

Les démarches dans ce sens ont d’ors et déjà lancées à travers la mise en place d’un nombre d’administrateurs dont la mission est de veiller sur la pérennité des entreprises concernées par les enquêtes judiciaires et éviter ainsi d’éventuels départs massifs d’employés.

Tout en laissant la justice faire son travail dans le cadre du processus de lutte contre la corruption, enclenché depuis le début du mouvement populaire, les autorités ont promis d’éviter la faillite à ses groupes importants sur le double plan économique et social. Ainsi, durant la journée d’avant-hier, un communiqué de la Cour d’Alger fait état de lancement d’ordonnances visant la désignation d’administrateurs pour les Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef.

Selon le même communiqué du Procureur général près la Cour d’Alger, repris par l’agence officielle, le juge enquêteur, saisi des dossiers des sociétés appartenant aux Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef, a rendu des ordonnances de désignation de trois (3) administrateurs, experts financiers agréés, pour la gestion de ces sociétés.

La même source a souligné aussi que «dans le cadre des enquêtes judiciaires ouvertes à l’encontre de certains hommes d’affaires, propriétaires de sociétés, dont les Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef, et dans un souci d’assurer la pérennité des activités des dites sociétés et de leur permettre de préserver les postes d’emploi et d’honorer leurs engagements envers les tiers, le juge enquêteur, saisi des ces dossiers, a rendu le 22 août 2019 des ordonnances de désignation de trois (3) administrateurs, experts financiers agréés».

Détaillant les missions que seront effectuées par ces administrateurs, ces derniers ont été chargés, de la gestion des entreprises en question conformément aux dispositions du Code de Commerce et du Code de procédure pénale»

«Les mêmes mesures seront prises pour les autres dossiers de propriétaires de sociétés privés, qui font l’objet de procédures judiciaires suite à l’ouverture de poursuites pénales à leur encontre», a conclu le communiqué émanant du Procureur général près la Cour d’Alger.

Il est à signaler que les entreprises des hommes d’affaires emprisonnés ces derniers mois emploient des milliers de personnes et dégagent d’importants bénéfices annuels.

Rappelons aussi que la mise en détention provisoire a touché, rappelons-le, le patron du groupe ETRHB, Ali Haddad, le PDG du groupe Cevital, Issad Rebrab, Mahieddine Tahkout, propriétaire de CIMA Motors, Mazouz Ahmed, gérant et propriétaire du Groupe Mazouz, Oulmi Mourad (Sovac), Hacène Arbaoui (Kia).

Comme conséquences à ces mises en détention provisoire, plusieurs comptes bancaires des entreprises dont les propriétaires sont en prison ont été bloqués, ce qui a engendré un impact direct sur les employés qui n’ont pas perçu de salaires depuis des mois et plusieurs projets sont désormais à l’arrêt ou ont connu des retards.

Samir Hamiche