<span style='text-decoration: underline;'>Finance islamique</span>:<br><span style='color:red;'>Les premières opérations avant la fin de l’année</span>

L’ option du recours à la finance islamique annoncé par le Premier ministre devant les deux Chambres du parlement, a été confirmée hier par le président de l’Association des banques et des établissements financiers (ABEF), Boualem Djebbar. «Les premières opérations portant introduction de la finance islamique dans le domaine bancaire, seront lancées dans quelques banques avant la fin de l’année en cours» a affirmé le président de l’Abef. Cette confirmation vient ouvrir la voie à une entrée en force de cette nouvelle approche du financement de l’économie. Cette volonté de faire vite, illustre l’urgence de la situation et surtout l’empressement du gouvernement de donner un signal clair à la sphère d’affaire nationale. Après «la première salve», M.Djebbar préconise l’élargissement du processus à «d’autres banques (qui) vont suivre au cours de l’exercice de 2018».

Il faut dire que cette communication dynamique adoptée par le gouvernement et ses relais sur le terrain, suppose une coordination et un souci de maintenir l’opinion à un niveau de vigilance, à même de permettre aux messages de l’exécutif d’atteindre sa cible. Dans ce contexte, le président de l’Abef a expliqué que «le lancement de la finance islamique est vraiment imminent au niveau des banques publiques et au niveau de l’ABEF». C’est dire donc que le système bancaire a déjà prévu l’évolution du discours du gouvernement, notamment en raison de sa proximité avec le monde de l’entreprise. Il semble donc que la demande en faveur de la finance islamique s’est déjà exprimée auprès des banques primaires. «Nous travaillons depuis quelque temps sur la préparation de cette opération et ce, notamment sur le plan de la sensibilisation et de la formation» confirme M.Djebbar.

Cela étant dit, la course à la finance islamique reste dans le giron des banques publiques, selon le président de l’Abef qui annonce que cette perspective est déjà inscrite dans leur stratégie. D’ores et déjà, des produits d’épargne et autres types de financements dont les études sont avancées, seront donc proposés aux Algériens qui refusent de traiter avec les banques sous prétexte de l’usage des taux d’intérêt. L’idée est principalement de s’ouvrir à un nouveau type de clientèle. Le projet «fait partie de la volonté des banques de diversifier leurs produits et de satisfaire la clientèle potentielle» souligne le président de l’Abef.

Il reste à savoir si l’introduction de la finance islamique dans le paysage bancaire national puisse booster un secteur en grand besoin de bancarisation. L’un des objectifs de l’adoption de la finance islamique consiste justement dans la récupération de l’argent de l’informel, estimé par le Premier ministre à quelque 1200 milliards de dinars. Les banquiers espèrent également, le développement de l’épargne, ce qui apportera plus d’argent frais aux banques pour qu’elles puissent l’injecter dans le financement de projets économiques.

Alger: Smaïl Daoudi