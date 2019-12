Maintenant que le nouveau Premier ministre a été installé dans ses fonctions, tous les regards se tournent vers la composante de ce nouveau gouvernement qui aura à gérer surtout et avant tout la rupture avec les pratiques de l’ancien système et mettre concrètement en œuvre les promesses du président de la République, à commencer par l’édification de cette nouvelle République souhaitée par tout le peuple algérien. Les noms et les profils des nouveaux ministres ne manqueront pas de donner le ton de la méthode et du style Tebboune qui se met déjà en place, et à petite dose, depuis son accession à la haute fonction de l’Etat le 12 décembre dernier.

Et même si on parle avec insistance d’une équipe gouvernementale composée de technocrates, il est évident et pragmatique qu’une dose de politiques reste nécessaire vu la particularité par laquelle passe le pays présentement. Et même si la gestion des affaires du pays devra être en totale rupture avec les longues pratiques de l’ancien système, il n’en demeure pas moins qu’il faut donner une place importante à la continuité de l’Etat, car les principes ne doivent pas déroger aux déclarations du 1er novembre. C’est là une constante sur laquelle se rejoignent toutes les composantes de la scène socio-politique du pays.

Quoi qu’il en soit, nous sommes à la veille d’un grand bouleversement de la pratique politique en Algérie, car il devient clair que des mutations profondes s’imposeront comme conséquence directe de la mobilisation populaire incarnée par le hirak et qui a déjà fait bouger bien des lignes.

Les partis politiques connaîtront des changements profonds dans leur composante mais aussi dans leur positionnement, et il n’est pas à exclure que les formations politiques qui ont dominé la scène nationale jusqu’ici ne connaîtront pas un affaiblissement certain, pour ne pas dire une disparition inévitable pour certains d’entre eux. Cette carte partisane ne manquera pas, à coup sûr, de voir l’émergence de nouvelles forces politiques nées de la matrice du hirak béni, qui auront un rôle central dans cette Algérie qui se dessine dans cette histoire que nous vivons en direct.

L’Algérie, à voir la donne de tous les côtés, entame là une mutation profonde comme elle n’en a jamais connue depuis son indépendance. Et il reste dans tout cela à placer l’intérêt suprême de la Nation au dessus de toute autre considération, car ce n’est qu’à ce prix là uniquement que nous pouvons voir se concrétiser réellement l’édification de cette nouvelle République qui nous tend la main depuis ce jour béni du 22 février 2019.

Par Abdelmadjid Blidi