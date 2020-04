<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Santé à propos du traitement à la Chloroquine</span>:<br><span style='color:red;'>Les premiers résultats satisfaisants </span>

Un grand nombre de patients soumis à ce protocole au niveau des hôpitaux étaient dans un état très satisfaisant. Pour les cas Algériens, il va falloir attendre une petite semaine pour connaître les résultats.

Adoptant la molécule Chloroquine dans le traitement des malades atteint du coronavirus, l’Algérie affiche une certaine satisfaction par rapport à la réaction jusque là positive des patients soumis à ce protocole. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a confirmé, ce jeudi cette appréciation optimiste. Il a révélé, en marge de la conférence de presse dédiée à l’annonce du bilan quotidien de la propagation du coronavirus que «les premiers résultats des cas ayant pris la chloroquine sont satisfaisants». C’est une bonne nouvelle qui a suscité un réel espoir de voir le nombre de décès algériens par le COVID-19 se situer à un niveau «acceptable» comparativement à l’hécatombe que subit les pays d’Europe occidentale. Il faut savoir, à ce propos, que l’Algérie a adopté le protocole assez tôt dans la propagation de la maladie. D’où l’espoir d’éviter des taux de mortalités importants. Pour l’heure, le ministre note que «les données sanitaires et les études menées par les experts sur l’utilisation du protocole à base de Chloroquine en association avec des antibiotiques, font état d’indicateurs satisfaisants». Sans verser dans la béatitude, l’on peut percevoir dans le ton de M.Benbouzid un degré d’optimisme, susceptible de trouver confirmation dans les jours qui viennent. Le ministre s’appuie, faut-il le souligner, sur le fait qu’«un grand nombre de patients soumis à ce protocole au niveau des hôpitaux étaient dans un état très satisfaisant.» Pour les cas Algériens, il va falloir attendre une petite semaine pour connaître les résultats.

Concernant les effets secondaires de la Chloroquine, le ministre a assuré que «ce médicament, utilisé dans plusieurs pays développés, était prescrite sous contrôle médical et qu’aucun effet secondaire n’a été enregistré pour l’heure». Cette précaution est de mise et il serait inutile pour n’importe quel malade de tenter une automédication qui pourrait engendrer de graves répercussions sur sa santé. Cela étant dit, on retiendra le propos du porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Pr Djamel Fourar, qui avait annoncé que 61 malades avaient suivi le traitement à la Chloroquine. L’on attend donc le taux de guérison, pour avoir une idée sur l’évolution de la mortalité en Algérie.

Sur un autre volet, on retiendra également la gratitude exprimée par le gouvernement algérien par la bouche du ministre de la Santé à la Chine. «Je tiens à exprimer la gratitude du Gouvernement algérien à la République populaire de Chine pour son aide octroyée à la lutte contre le coronavirus.

Une aide qui s’inscrit dans le cadre des relations qu’entretiennent les deux pays avant même l’indépendance de l’Algérie et que la Chine a été le premier Etat à reconnaître», a déclaré le ministre à l’entame d’une visio-conférence, organisée au siège du ministère depuis la ville chinoise de wuhan, la troisième du genre après celles récemment organisées par le même département avec un expert du ministère chinois de la santé et avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Yahia Bourit