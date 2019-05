<span style='text-decoration: underline;'>Dans une réunion présidée par le wali d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les préparatifs de la saison estivale sous la loupe</span>

Oran s’apprête à accueillir des millions d’estivants lors de la saison estivale, et tout doit être près pour accueillir les visiteurs d’Oran dans de bonnes conditions notamment au niveau des plages.

Les services concernés, multiplient les réunions visant à mettre en place les dernières retouches avant le début de la saison estivale prévue le mois prochain. Une nouvelle réunion a eu lieu hier au siège de la wilaya en présence du wali d’Oran Mouloud Chérifi, des chefs de daïras et des maires ainsi que les directeurs concernés.

Cette réunion a permis de mettre les points sur les I concernant les préparatifs de la saison estivale et toutes les contraintes qui peuvent pénaliser le bon déroulement de cette saison. Oran est habitué à ce genre d’événements, mais ce sont chaque année des problèmes liés à la gestion, l’hygiène, qui viennent entacher la saison estivale. La wilaya veut remédier à ça cette année. Et le contrôle au niveau des hôtels et des complexes touristiques sera renforcé selon le directeur du Tourisme de la wilaya M. Bellabes, qui a annoncé que 55 hôtels ont été inspectés lors des sorties organisées depuis décembre dernier, alors que la réception de 15 hôtels est prévue dans les mois à venir à Oran, Ain El Turck, Bir El Djir, Es-Sénia et Arzew. Ce qui augmentera la capacité d’accueil de la wilaya. A propos des préparatifs, 17 milliards de cts ont été alloués pour l’aménagement des plages avec notamment des opérations de relookions et réhabilitation de l’éclairage public dans l’objectif d’offrir aux estivants de meilleures conditions. Le wali d’Oran a insisté lors de cette réunion, sur l’impératif de la bonne organisation de la saison estivale, notamment avec la gratuité des plages, et l’introduction du tri-sélectif au niveau des plages ainsi que l’éradication des rejets des eaux usées. Le chef de l’exécutif a insisté également sur l’importance du nettoyage des plages. Notons, que la prochaine saison estivale verra l’entrée en services de 15 nouveaux établissements hôteliers dans la wilaya d’Oran.

Ces nouvelles infrastructures relevant du secteur privé, réparties à travers les communes d’Aïn El Turck, Arzew, Bir El-Djir, Es-Sénia et Bethioua, offriront 2.178 lits en plus de la création de 718 postes d’emplois. Ces structures touristiques qui renforceront sensiblement le parc hôtelier de la wilaya d’Oran, comprennent huit hôtels urbains à Oran, Bethioua, Es-Sénia et Bir El-Djir d’une capacité entre 62 et 536 lits, a-t-on fait savoir. En outre, deux résidences touristiques implantées à Oran et à Aïn El-Turck offriront respectivement 136 et 144 lits et créeront 192 et 62 emplois, en plus de 5 hôtels côtiers à Aïn El-Turck et Arzew avec une capacité d’accueil variant entre 42 et 116 lits.