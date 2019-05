<span style='text-decoration: underline;'>Ambiance et activité nocturne des commerces</span>:<br><span style='color:red;'>Les préparatifs de l’Aid ont commencé</span>

Ambiance et activité nocturne des commerces

Le mois sacré de Ramadhan semble compter ses derniers jours au vu de l’activité de la population qui prépare déjà la fête de l’Aid El Fitr.

En effet, la plupart des familles font la tournée des magasins d’habillement, le soir après le Ftour, pour l’achat de vêtements neufs pour les enfants et ainsi, la ville retrouve une autre ambiance où presque tous les magasins de vêtements et de chaussures sont ouverts et bondés de monde malgré les prix très élevés. La plupart des familles sont accompagnées de leurs enfants pour l’essayage.

Le tramway circule avec des rames chargées de passagers. Les cafés ouverts étalent leurs tables dans les rues et les places qui se remplissent dès la fin de salat El Taraouih. Le théâtre d’Oran est ouvert au public avec un programme très chargé durant ces soirées de Ramadhan. Les rues se remplissent de promeneurs, la circulation automobile est ralentie au vu des embouteillages.

Dans les foyers, les dames pensent aux gâteaux traditionnels maisons qu’elles doivent préparer et là aussi, c’est la coutume. Et ainsi, les jours restants du mois sacré sont comptés et tout le monde s’active à la préparation de l’Aid El Fitr.

Adda.B