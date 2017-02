<span style='text-decoration: underline;'>Elections législatives à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les préparatifs et les statistiques dans les 12 secteurs urbains</span>

La Direction des élections de l’APC d’Oran, a presque ficelé le dossier portant préparation des opérations électorales pour être au rendez-vous des législatives et permettre aux électeurs de la commune d’accomplir, le jeudi 4 mai 2017, leur devoir civique dans les meilleures conditions possibles.

D’ailleurs, tous les agents et cadres des services techniques et administratifs de la collectivité locale, sont à pied d’œuvre pour mettre à la disposition des partis politiques les salles de cinéma, centres culturels, stades de quartiers, la médiathèque afin de tenir les meetings et autres rencontres dans le cadre de la campagne électorale. Toutes les dispositions ont été prises pour équiper ces lieux de moyens de sonorisation et de mobilier et également pour offrir la sécurité et la sérénité à la faveur d’une présence des agents de l’ordre de la sûreté de wilaya et de la Protection civile durant le déroulement de ces joutes.

Pour cela, l’APC a mis à la disposition des candidats, plusieurs salles équipées avec des moyens modernes de sonorisation et mobilier adéquat. Les salles de cinéma, comme le Maghreb (ex-Régent), Es-Saada (ex-Colisée), El-Feth (ex-Pigalle), Murdjadjo (ex-Balzac, les centres culturels, des secteurs El-Badr, Ibn-Sina, HLM (Es-Seddikia), la Médiathèque, les salles de sports de Canastel, Medioni (Kaddour Bouhizeb) et le stade Keloua (Stade Gay). L’APC d’Oran, dont les divisions et les services ont accumulé une longue expérience dans le domaine, a annulé les congés des agents et cadres mobilisés pendant ces préparatifs et envisage d’instaurer instaurer une ambiance particulière au cours de ce grand rendez-vous électoral pour le renouvellement de l’Assemblée Populaire Nationale.

Dans les statistiques de la Direction des élections de l’APC d’Oran, en vertu de la révision annuelle arrêtée au 31 octobre 2016, le plus grand nombre d’électeurs a été relevé dans le secteur urbain El-Amir (centre-ville) avec 61 450 électeurs dont 31 397 femmes. Ce seul secteur dispose de 125 bureaux de vote pour hommes et femmes ouverts dans certains établissements scolaires de différents quartiers. Dans le secteur Ibn-Sina (ex-Victor Hugo), il a été recensé 59 695 électeurs pour lesquels la commune a retenu 117 bureaux de vote. A Sidi Bachir (ex-Plateau St Michel), il est prévu 109 bureaux pour 55 719 électeurs dont 27 007 femmes. A Haï Badr, l’on a recensé 52 682 électeurs (25 537 femmes), qui iront voter dans 101 bureaux. Dans les cités du secteur urbain El-Makkari, l’on dénombre 51 548 électeurs (25 810 femmes). Le jeudi 04 mai prochain, 97 bureaux seront ouverts dont 47 pour femmes. A Es-Seddikia, 77 bureaux de vote seront mis à la disposition de 40 476 électeurs dont 20 524 femmes. Dans les quartiers du secteur urbain El-Hamri, 64 bureaux seront ouverts pour permettre aux 32 379 électeurs dont 16 132 électrices repartis entre les 64 bureaux, d’accomplir leur devoir. A Sidi El-Houari, ce sont 31 208 citoyens et citoyennes qui se rendront dans les 65 bureaux de vote. Au total, les services du bureau électoral ont recensé 482 628 électeurs dont 238 628 femmes. A cet effet, 935 bureaux de vote et 90 centres seront aménagés et équipés pour faire de ces élections législatives du 04 mai 2017, un évènement qui fera date dans le chemin de la démocratie.

A.Bendenia