<span style='text-decoration: underline;'>A deux semaines de l’ouverture de la saison estivale 2018</span>:<br><span style='color:red;'>Les préparatifs ne s’emballent pas</span>

A moins de deux semaines de l’ouverture de la saison estivale 2018, les préparatifs s’activent sans s’emballer, même si le wali Chérifi multiplie les sorties sur le terrain, pour s’enquérir de l’avancement des travaux de certaines opérations, dont celle du sens giratoire de la pêcherie d’Oran. Et pour cause, dans les stations balnéaires d’Aïn El Türck, excepté les opérations clairsemées de nettoyage des plages effectuées çà et là par des bénévoles et quelques associations, l’atmosphère générale ne renseigne en rien, d’une véritable mobilisation des responsables locaux, et dont l’impact se reflète aisément par l’état d’insalubrité qui y sévit.

Par effet d’entrainement, le désintéressement se manifeste aujourd’hui de manière drastique chez les habitants de ces contrées balnéaires, plus accaparés qu’ils sont, par les querelles intestines s qui déchirent les assemblées communales, que par la préparation de la nouvelle saison estivale. Le constat est flagrant et est visible à travers les rues et les quartiers d’Aïn El Türck, où aucune opération de chaulage des façades et des devantures, ou d’élagage des arbres, n’ont été pour l’heure effectuées.

Les établissements publics, tels que les cafés et ceux de la restauration, continuent d’afficher une image hideuse et répugnante, les plages n’inspirent pas la quiétude, les places publiques trainent encore les stigmates des années précédentes, absence de vespasiennes, et pour couronner le tout, un transport suburbain désuet qui augure d’une nouvelle année anarchique. La seule animation qui caractérise l’activité dans ces communes, sont les interminables parties de dominos, et auxquelles citoyens et responsables locaux s’adonnent sans intermittence, jusqu’aux premières lueurs du jour.

Pendant ce temps, l’informel s’est déjà installé sur les plages, avec ses flots de gérants de solariums, qui ont fixé leur territoire, au même titre que les gérants de parkings auto, qui font payer au citoyen le droit de stationnement alors que la saison estivale n’est même encore ouverte. C’est le cas aux Andalouses et Bomo Plage, pour ne citer que ces deux plages-là, où une flottille de pseudo gardiens, assaille les citoyens pour leur faire débourser les 200 da requis pour le stationnement.

C’est en fait, un climat global de renoncement qui plane sur l’ensemble des communes de la daïra d’Aïn El Türck, qui répondent au coup par coup aux actions du wali Chérifi qui tente de revigorer quelque peu les esprits ankylosés d’une grande partie de responsables locaux.

Karim Bennacef