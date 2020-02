<span style='text-decoration: underline;'>Conférence du DG du COJM 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Les préparatifs vont bon train</span>

Le comité d’organisation de la 19ème édition des jeux méditerranéens avance à un rythme et une cadence soutenus pour rattraper les retards qui, pour la plupart ont été résorbés.

En effet, lors d’une conférence de presse tenue hier à l’hôtel Royal, Ilies Salim, le directeur général du comité d’organisation s’est montré satisfait des préparatifs qui vont bon train. D’autant, dira-t-il, que la commission de suivi et de coordination conduite par le Français Bernard Amslem, en visite jeudi, est répartie avec une bonne impression sur l’état d’avancement de ces préparatifs y compris les infrastructures qui accueilleront les jeux et les athlètes devant y participer.

Le stade dont le taux de réalisation est à 85%, verra son terrain gazonné d’ici une dizaine de jours mais on déplore un retard avec le complexe nautique dont les travaux restants, seront pris par les Italiens dans moins de deux semaines, a précisé l’orateur. Quant au village méditerranéen, pratiquement achevé, il abritera les quelques 15000 athlètes avec leurs accompagnateurs qui séjourneront à Oran du 25 juin au 5 juillet 2021. Les travaux d’aménagements extérieurs avancent et la livraison totale est prévue pour le deuxième trimestre 2020. Il faut dire que cette infrastructure a été réalisée sur une superficie de 40 hectares et comprend un hôtel trois étoiles doté de toutes les commodités.

Le village sera doté de terrains d’entraînement, d’un espace de sport en plein air, de terrains de tennis, de salles de Handball, Volley-ball et de Basket-ball ainsi que d’espaces de détente. Tous nos efforts sont axés sur le côté organisationnel et les ressources humaines, eu égard à leur importance sur la réussite de cet évènement qui doit rehausser l’image de la ville d’Oran et partant, l’Algérie toute entière, a tenu à faire remarquer Ilies Salim. Des activités culturelles seront organisées pendant le déroulement des jeux et c’est ainsi qu’entre autres, un bus touristique affrété par l’ONAT, est déjà prêt pour sillonner la ville et ses lieux emblématiques.

Les anciennes arènes, un site historique délaissé, va être mis à contribution également en abritant des exhibitions sportives et des activités culturelles liées à l’artisanat. A une question d’Ouest Tribune sur les critiques entendues ça et là exprimées à l’encontre de la mascotte, Ilies Salim minimisera celles-ci en affirmant que c’est une agence d’édition et de publicité étatique qui l’a confectionnée et que des artistes ont homologuée.

Il est normal et même motivant de voir qu’il y a des voix discordantes, cela nous permet d’avancer, a encore souligné le conférencier. Au sujet du budget dont dispose le COJM, en réponse à une autre question d’OT, il confiera que pour l’année 2019, il était de l’ordre de 38 millions de dinars alors que pour 2020, il s’établit à 130 milliards de centimes. Notons, que l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports Raouf Bernaoui, avait déclaré en décembre 2019, que 800 millions de dollars ont été dépensés pour transformer Oran en un véritable pôle sportif.

Hakim Ghali