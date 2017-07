<span style='text-decoration: underline;'>Equitation | La situation alarmante du sport équestre national en débat à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Les présidents de clubs dénoncent les agissements de la FEA</span>

Les présidents de onze clubs de centres équestres, à travers le territoire national se sont réunis jeudi passé à Oran, pour dénoncer la situation inquiétante des sports équestres dans notre pays.

Ce conclave des présidents, s’est déroulé au centre équestre du club « étrier Oranais », se trouvant au sein de l’hippodrome, Antar Ibn Chaddad d’Es Senia, en présence de journalistes. En effet, ont répondu à l’invitation, Bengandoura Toufik, (club équestre d’Ouled Fayet Alger, qui a représenté aussi le président d’Annaba, Remili Zoheir, (Etrier Oranais), Tebbal Mohamed, (club de Tlemcen), Bentabet Sid Ahmed, (représentant le club El Moughit Oran), Benbernou Abdelkrim, (Club Mostaganem), Naim Djenane, (club Bordj El Kifane Alger), Amriche Samy (club casbah Alger), Fares Osman (club de Mascara), Bouchenafa Belkacem (club Tadj d’Ain Defla)et Mouhoub Khalil, (club de Boufarik). Après un débat, où tout a été étalé sur la table, notamment le constat amère, fait par les acteurs de l’équitation sportive, de même que le cas des deux cavaliers, Azroug Ahmed et Mustapha Hamadi, qui sont injustement privés de participation au Challenge mondial, prévu à Alger du 26 au 19 juillet en cours, par la fédération des sports équestres, qui n’a donné aucune raison au sujet de leur éviction.

Au terme de la réunion, les présidents contestataires sont sortis, avec une plateforme de revendications, destinée au président de la fédération équestre algérienne, qui fait la sourde oreille, après que leur demande de le rencontrer, est restée sans écho.

Parmi les points énumérés dans la plateforme, on en retiendra quatre points importants, à savoir :

1-Les contestataires dénoncent l’éviction des deux cavaliers, Azroug Ahmed et Mustapha Hamadi, et demandent qu’ils soient réintégrés dans leur droit, conformément aux règlements de la fédération équestre internationale, afin qu’ils puissent participer au challenge mondial.

2-Suspension immédiate de l’utilisation de toute forme d’usage de finances, dans le circuit des compétitions équestres, amateur, car ce procédé est illégal, dans le sport amateur et en totale contradiction, avec la législation sportive.

3- La tenue d’une assemblée générale, dans un délai maximum de trois mois, pour la séparation de l’équitation sportive de la traditionnelle, pour une meilleure structuration.

4-Mise en place d’une véritable administration fédérale, au service des clubs. Revoir sa composante humaine, mettre en place en urgence des structures statutaires, au sein de la FEA, des commissions et un collège technique.

On notera, qu’une copie de cette plateforme de revendications, signée par tous les présidents de clubs, présents, à l’intention du président de la fédération, a été aussi adressée, pour information au MJS, au ministère de l’agriculture et de la pêche, ainsi qu’au comité olympique algérien.

B. Sadek