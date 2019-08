<span style='text-decoration: underline;'>Algérie Télécom</span>:<br><span style='color:red;'>Les principales agences commerciales assureront une permanence le 1er Moharam</span>

Les principales agences commerciales d’Algérie Télécom seront ouvertes le 1er Moharam au niveau des chefs-lieux de wilayas afin de garantir la continuité du service, annonce mercredi l’opérateur dans un communiqué.

«Afin de servir et de satisfaire ses clients, Algérie Télécom s’engage à être à leur service le premier jour de l’an de l’hégire 1441 (1er Moharam), en mobilisant des brigades commerciales et techniques qui assureront une permanence de 10h00 à 15h00 afin de garantir la continuité du service et la maintenance du réseau tout au long de ce jour férié», précise la même source. Les principales agences commerciales de la wilaya d’Alger (Hussein-dey, Bordj El Kiffan, Kouba, Aissat Idir, Ben M’hidi, Bir Mourad Rais, Chéraga, Bab El Oued, Zéralda et El Biar) seront ouvertes durant cette journée, de même que les principales agences commerciales des chefs-lieux des autres wilayas. Les agences des chefs-lieux de wilayas de la région sud assureront, quant à elles, la permanence de 8h à 12h, note Algérie Télécom, qui indique qu’elle poursuivra, cette année, «le renforcement de sa stratégie de proximité avec ses clients, à travers la digitalisation des services en offrant une qualité de prestations plus performante, des solutions de haute capacité ainsi qu’une expérience client de niveau supérieur grâce à un réseau plus fiable».